Bale y Benzema se ríen del Barça por el sustituto de Ter Stegen y hay otro nombre: Keylor Navas

Dado el estado de plenitud que vive el FC Barcelona, una auténtica tormenta perfecta sobrevolando LaLiga EA Sports en este arranque liguero -con pleno de victorias, seis de seis, y 22 goles a favor; una media de 3,6 por partido-, ni la gravísima lesión en el tendón rotuliano de Marc André Ter Stegen deshace el sentir del vestuario y el club de puertas afuera. Sin embargo, es pura fachada, ya que la caída del alemán y la respuesta que planea el Barça hacen reír a Gareth Bale y Benzema.

Una imposibilidad que merma (y mucho) las opciones

El Barça ha perdido para lo que resta de temporada al guardameta alemán, un jugador mucho más clave de lo que pueda parecer (sin ir más lejos, sostuvo al Barça en La Cerámica cuando más lo necesitaba un equipo que terminó goleando) y al que a buen seguro se echará de menos en fases más avanzadas del curso, y eso afecta y mucho al equipo, que mira a un mercado muy reducido ya que Iñaki Peña no ofrece todas las garantías a todos los actores encargados de decidir en can Barça.

Al menos eso es lo que hemos podido saber, el problema es que la normativa impide al Barcelona el acceso a ciertos jugadores; dicho de otra forma, solo puede fichar a aquellos que no tienen contrato alguno con ningún club, lo que ha llevado a la entidad catalana a poner unos cuantos nombres sobre la mesa, siendo uno objeto de mofas por parte de la afición merengue; ya que uno de los elegidos es Loris Karius (31), el ex del Liverpool que regaló dos goles al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de 2018, uno a Benzema y otro a Bale.

Otras opciones

Otras de las posibilidades son más remotas y pasan por nombres como el de Keylor Navas, que aún no ha concretado su futuro en América, pero cuyo pasado merengue lo aleja del Barça; el barcelonés Edgar Badía (32), ex de Elche y Espanyol, o Jiri Pavlenka (32), exjugador del VfL Wolfsburgo. Otra de las opciones, que ya decimos no gusta a muchas voces con autoridad en can Barça, es tirar con lo puesto; es decir, con Peña y el filial, al menos hasta un mercado invernal donde habría que gastar lo que no se tiene y también con posibilidades muy reducidas.