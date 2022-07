Incompatible con Lewandowski, desplazado: Laporta mira al Madrid

Todo fichaje genera más de un cambio de la organización y planificación de la temporada de un equipo. Cuando alguien llega, otro tiene que salir, y si no se va, por lo menos, dejará su puesto para el nuevo hombre por el que el club acaba de pagar una gran cantidad de dinero. No siempre es así, si no que se lo digan a Hazard o Lukaku, pero incluso estos empezaron siendo titulares en sus nuevos equipos tras pagar más de 100 millones el Real Madrid y el Chelsea por ellos.

El FC. Barcelona no ha desembolsado 100 millones, pero sí 50 por su fichaje estrella del verano Robert Lewandowski. El polaco ya es una realidad, ya ha sido presentado como nuevo jugador culé y con casi toda probabilidad disputará sus primeros minutos ante nada más y nada menos que el Real Madrid este domingo en el clásico que se jugará en Las Vegas.

Robert Lewandowski se ha convertido en el fichaje estrella del FC. Barcelona tras pagar Joan Laporta 50 millones de euros (45 fijos más 5 en variables) al Bayern de Múnich. Su llegada implicará más de un cambio en el once de Xavi Hernández, ya que, su puesto, la posición de ‘9’ hasta ahora ha estado ocupada por Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés ha hecho las veces de delantero centro del equipo desde que llegase al Camp Nou en enero y sus resultados han sido de matrícula de honor. 13 tantos en 23 partidos y titular indiscutible junto a Dembélé y Ferran Torres.

Pero con la llegada de Lewandowski, su titularidad se ha visto gravemente afectada. El FC. Barcelona se ha reforzado muy bien arriba este verano, porque no solo ha llegado el polaco, también Raphinha, y por si fuera poco Ansu Fati está completamente recuperado. Esto, al menos a priori, dejaría sin hueco al Aybameyang en el once titular de Xavi Hernández, ya que, todo apunta a que el tridente habitual de Xavi Hernández esta temporada será el formado por Ansu Fati-Lewandowski-Dembélé, desplazando casi por completo al gabonés.

El FC. Barcelona ya ha disputados dos encuentros esta temporada, ante el UE Olot y el Inter de Miami, en ambos Aubameyang ha sido titular, y en los dos el gabonés ha marcado, pero en ninguno de los dos Xavi Hernández pudo contar con Robert Lewandowski. Este domingo ante el Real Madrid será la primera vez que el de Terrasa cuente con todos sus hombres de ataque al 100%, todo apunta a que de inicio repetirá el tridente formado por Ansu Fati-Aubameyang y Raphinha, pero no sería una sorpresa que, pese a los pocos entrenamientos que lleva con el grupo el polaco, saltará al campo junto al brasileño y al internacional español.

Lo que está claro es que salte o no de inicio ante el Real Madrid, la titularidad de Aubameyang está gravemente afectada desde la llegada de Lewandowski, ya no solo como delantero centro, sino incluso como hombre de banda, porque recordemos, en esa posición el conjunto culé tiene a Depay, Raphinha, Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati y Abde (y de momento Braithwaite). Veremos qué sucede con el gabonés, pero Laporta mirará con atención quien sale de inicio hoy frente al conjunto blanco.