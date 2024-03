Inesperada petición de Laporta que pilla desprevenidos a Romeu y Ferran: con este míster se irán

Continúan los dimes y diretes en el FC Barcelona sobre qué futbolistas podrán concretar su incorporación a las filas blaugranas el próximo verano y, sobre todo, quiénes verán la puerta de salida para intentar buscar un grado de protagonismo mayor, un protagonismo no hallado con Xavi Hernández.

Jugadores como Oriol Romeu, Ferran Torres o Marcos Alonso están viviendo a la sombra de muchos otros que no están mostrado un nivel mucho más satisfactorio y de ahí que su futuro profesional cada vez apunte más lejos de la Ciudad Condal.

No player has committed more errors leading to an opposition goal than Oriol Romeu in the #UCL this season (2). 🙃#NAPFCB pic.twitter.com/hepv02hkLZ