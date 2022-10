Informe Camp Nou: 4 posibles sustitutos de Xavi en la mesa de Laporta

El FC Barcelona ha ratificado a Xavi. Joan Laporta cree en el proyecto y confirma que Xavi es la persona elegida, la ideal…. De puertas afuera. El club está seriamente comprometido por los resultados, el último ante el Real Madrid, que afectan dramáticamente a los hechos económicos, que nunca engañan, y la posibilidad de una debacle ya no es una vía imposible en can Barça. De ahí que existan ya informes sobre posibles sustitutos para el actual míster culé, cuatro concretamente.

Lo cierto es que, como responsable del club, a Laporta no le queda otra que esperar lo peor y, sobre ello, dar las riendas del proyecto a otro entrenador. No sería lo ideal, como decimos, y el mandatario espera no tener que llegar a esos extremos, más que nada porque sería reconocer un desliz personal. Prueba de ello ha sido la salida adelante del presidente y el club, ahora también Xavi, esa que justifica las caídas sobre un proyecto en construcción. Una verdad que solo se defiende desde la entidad azulgrana de cara a la galería, porque nadie, ni los mismos aficionados, se creen tal cosa con futbolistas veteranos como Lewandowski o Marcos Alonso.

Thomas Tuchel, perfecto

Así, en este capítulo remoto en el que el Barça se la pega aún más y su situación se hace irrespirable, Laporta mira a Thomas Tuchel, un entrenador con estatus, carácter, estilo de juego afín y con experiencia al más alto nivel, justo lo que no tiene Xavi. Es verdad que el alemán ha sido relacionado con Inglaterra, pero al Barça les aseguran que no hay nada hecho: bajo las condiciones adecuadas, Tuchel aceptaría el reto.

Pochettino, poco querido y poco probable ¿Solución? dos bombas

También está la posibilidad de Mauricio Pochettino, sin equipo y esperando a uno que lo satisfaga. Como Tuchel, tiene cartel y capacidad para llevar jugadores estelares, aunque su pasado perico lo condiciona, siendo, en este caso, la última bala que se quiere utilizar. Más sencillo, aunque arriesgado es Marcelo Gallardo, que ha dejado River Plate y aunque suena para dirigir a Argentina tras el Mundial, tampoco tiene nada cerrado. Por último, está Luis Enrique, el actual seleccionar nacional, con el que nadie aún se ha puesto en contacto pero sobre el que hay una certeza: dejará España tras el Mundial. Lucho ya triunfó en el Barça, es exjugador y exentrenador del club y sería un recambio de urgencia prefecto; un golpe de efecto, eso sí nada sencillo de conseguir.

A situaciones de urgencia, soluciones desesperadas.