Informe Camp Nou, Laporta y Deco planean una limpia que asusta, más de 158M: Alonso, Romeu y 4 'top'

Os contamos en Don Balón como el Barça ha puesto sus miras en dos jugadores de la medular de los que al menos uno, Bruno Guimaraes, costaría una enorme cantidad de dinero. Junto a estos posibles fichajes, el club proyecta una temporada 24/25 en donde ya existe un recurso ofensivo de primer nivel, como es Vitor Roque (llegará en enero), de ahí que no solo jugadores como Marcos Alonso u Oriol Romeu estén casi descartados para la campaña que viene, sino también estos 4 jugadores tops con un valor de más de 158 millones de euros.

Del gran fichaje, a las decepciones

El problema en este tipo de cosas, sobre todo cuando los resultados no acompañan, como sucede en estos momentos con el Barça, son las expectativas. Había muchas con estos cuatro jugadores, amén de los mencionados Alonso y Romeu, y todos ellos han y/o están decepcionando. Lo hace Lewandowski, que puede ser llave en el fichaje del jugador del Newcastle, pero también Ferran Torres, Ansu Fati y Raphinha, los otros tres jugadores que junto al 9 completan la lista de jugadores de los que hablamos.

A excepción del canterano, de nuevo lesionado y de larga duración, por lo que su futuro es pura incertidumbre, el Barça gastó más de 158 millones de euros oficiales en el polaco, el brasileño y el internacional con La Roja y todos ellos, en cierta forma, no han llegado a las expectativas que generaron. Pero quizá no sea tanto esa la razón de que sean declarados transferibles, sino por las necesidades del club, que para fichar necesitará hacer hueco e hinchar las arcas con ventas.

Ferran juega poco o menos de lo que debería y en cualquier caso es el único de todos ellos que a día de hoy cuenta con posibilidades de continuar, pero Lewandowski, amén de su edad, es un jugador que por características no encaja en el esquema de Xavi y encima no está teniendo los números que se esperaban de él, mientras que lo de Raphinha es todavía más flagrante, ya que además de que Yamal lo mejora, el jugador no cumple con el prototipo de brasileño que marque diferencias como lo hicieron otros ilustres compatriotas en el Camp Nou y que, en el fondo, es lo que pretendió el Barça cuando lo fichó del Leeds United por 58M.