Iniesta no se olvidó de los suyos: hasta Courtois se volvió culé por un día; el '1' se emociona

El Fútbol Club Barcelona aspira a ganar LaLiga y según Hansi Flick, también está apto para levantar la Champions League, como el entrenador ya lo había hecho anteriormente con el Bayern Múnich. El estratega se topó con un plantel culé lleno de talento, pero también con serios lesionados, un aspecto negativo que seguramente repercuta con el paso de las semanas. El germano supo resolver ciertas situaciones y por más que el equipo responde, las bajas no paran.

El caso más reciente es el de Marc-André ter Stegen, quien se rompió el tendón rotuliano de la pierna derecha, por ende, estará de baja por lo menos ocho meses o más. La salida del arquero provocó que Iñaki Peña tome su lugar, aunque no evitó que las redes sociales se llené de mensajes de aliento para con el ex portero del Borussia Mönchengladbach. Desde Thibaut Courtois hasta figuras reconocidas del fútbol mundial se unieron para darle fuerzas a un ter Stegen que incluso iba a asumir la titularidad en la selección tras la salida de Manuel Neuer.

Se suponía que el cotejo entre Barcelona y Villarreal acabaría sin ninguna novedad, pero acabó pasando todo lo contrario. Ante las ya baja confirmadas de Dani Olmo, entre otros jugadores, ter Stegen se llevó la peor parte y su rodilla pagó las consecuencias. La lesión fue considerada grave y el diagnóstico indica que la ausencia será hasta máximo un año del portero.

We are all with you, Ter Stegen 💙❤️ pic.twitter.com/Nl2n92z8EQ