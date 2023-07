Íñigo Martínez y Christensen obstaculizan su regreso al Barça y Laporta no duda, portazo al defensa

El FC Barcelona aún está a la espera de finiquitar la llegada de varios futbolistas, pero antes de que esto se pueda producir el club deberá desprenderse de aquellas piezas con las que Xavi Hernández no quiere contar en su vestuario. Uno de estos jugadores es Clément Lenglet, quien estuvo cedido en el Tottenham Hotspur la semana pasada y quien, precisamente, podría volver a Londres de forma definitiva.

A tenor de la información que controlamos en Don Balón, la idea de Joan Laporta es llegar a un acuerdo con los Spurs para concretar el traspaso del defensa francés de 28 años y librarse así de un afectivo que a día de hoy supone toda una carga económica para el proyecto blaugrana. Lejos de poder ser importante en el equipo dirigido por Xavi Hernández, el técnico dio su aprobación al presidente para cerrar la incorporación de Íñigo Martínez, un futbolista de cualidades similares a Lenglet que, con su llegada a Montjuic, orienta el futuro del francés lejos de la Ciudad Condal.

Si al reciente fichaje de Íñigo Martínez le sumamos la presencia de Andreas Christensen como alternativa en el eje defensivo para Ronald Araujo y Jules Koundé, siendo el uruguayo y el francés los dos futbolistas que se postulan como titulares en la parcela central, queda justificada la imposibilidad de que Lenglet pueda ser importante en el proyecto de Xavi.

Para más inri, el técnico también tiene a su disposición a Eric García, otro central que, a pesar de que se encuentra en la cuerda floja y de que varios equipos están estudiando su fichaje, aún permanece en las filas del Barça. No obstante, independientemente de que el catalán abandone el club o no este verano, el galo no cuenta con opciones de ser importante para Xavi si decide apostar por su continuidad.

Todo ello incentiva el deseo de vender a Lenglet lo antes posible y el presidente tiene la esperanza de que los Spurs, dado el buen rendimiento ofrecido por el jugador durante su cesión en la campaña precedente, se anime a presentar una oferta en torno a 15 millones para cerrar su incorporación… pero sin fecha de retorno a Barcelona.