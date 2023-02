Íntimo de Bernardo y João Félix con el que Florentino deja KO al titular: cierra la puerta al salir

Este pasado mercado de fichajes invernal el Real Madrid no quiso hacer locuras, más allá del fichaje, nada barato, de Endrick, por lo que la plantilla blanca será la misma hasta final de temporada. Y no le está yendo mal al Madrid. Sin embargo la disfunción en la derecha es innegable y se viene notando desde hace tiempo, siendo el íntimo de Bernardo Silva y João Félix uno de los que más gusta a Florentino Pérez.

Hablamos de un jugador con calidad y capacidad para cerrarle la puerta de la titularidad en la cara a Dani Carvajal, que no es otro que João Cancelo. Al respecto, el futbolista, como decimos, ha hablado de su buena amistad con varios jugadores de la plantilla skyblue, entre ellos Silva, y de su regreso al City y la Premier League, sin embargo lo cierto es que Guardiola no dudó en prescindir de él y el Bayern de Múnich, su actual club, tiene una opción de compra que no va a ejercer; de modo que, vuelve a estar entre las posibilidades merengues.

Llegado este punto y con el siempre tentador plato que el Madrid puede suponer para el jugador, ese que se vislumbró pero no se abrió para el futbolista en invierno, nos encontramos con un triunvirato de opciones que pueden dar con el carrilero en el Madrid: uno, el City, que quiere hacer caja con él por esos 70 kilos que le piden al Bayern para comprar al jugador; el otro, el Bayern, que no va a pagar esa cifra y, por último, el Madrid que tampoco quiere llegar a tanto, pero sí está interesado todavía en el jugador.

Alcanzado este punto, restaría saber hasta qué límite está dispuesto a llegar el vendedor (City) sobre las ofertas de los compradores para vender a Cancelo.

Recordemos que el portugués es un jugador de una enorme veteranía pese a sus 28 años, posiblemente algo endeble en ataque pero mortal en ataque, capaz de jugar tanto de carrilero, como de lateral puro o de extremo, debido a su enorme clase. Rápido, técnicamente muy fino y con experiencia en casi todas las grandes ligas y en la Champions League, a Florentino Pérez le convence su fichaje, que, llegado el caso, si se pone a tiro, acometerá. No es sencillo que ocurra por las cifras requeridas para el gigante de LaLiga, pero es de esos pocos que puede sentar a Carvajal y terminar de echar a Odriozola y Lucas Vázquez.