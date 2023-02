Pedri dinamita a un Barça a examen en el Bernabéu, dura crítica a Xavi: ni Zidane ni Guardiola

Cuando Pedri González se fue al suelo del Camp Nou en el partido de ida de los playoff previos a los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United, pocos en can Barça, que tanto en el palco como en la grada estaba disfrutando del segundo tramo de temporada, esperaban un bache tan severo como al que ha llegado de pronto en esta semana al Barcelona, y no podemos menos que hacer coincidir la caída del mediocampista con el descenso de rendimiento de los blaugranas, lo que ha elevado críticas tanto externas como internas a Xavi Hernández.

La cordialidad entre el presidente y el entrenador, sobre todo si este, como es el caso, es el elegido por el primero, dura en los dos equipos grandes de España lo que persisten los buenos resultados y ahora Xavi, tras una primera temporada repleta de reveses y tildada de transición, encara el tramo decisivo de la segunda con un traspiés en LaLiga, ayer en Almería (1-0); con un evite en la Copa, este jueves, y habiendo dejado ir el único título europeo, por segundo año consecutivo, ante los red devils el pasado jueves (2-1), siendo además este el de plata y tras la exhibición del Real Madrid en Anfield (ya saben, los vasos comunicantes siempre afectan). La afrenta, esta última, en un club tan grande como el Barcelona, duele y queda, por más que trate de minimizarse la vergüenza.

La Copa y la comparación con 'Pep' y ‘Zizou’

Es gratificante para el hincha y el mandamás ver triunfar en el banquillo a quien fue ídolo sobre el césped, y tanto Laporta como Florentino se dieron ese gustazo con Pep Guardiola y Zinedine Zidane; Xavi es la pretensión de una repetición, pero una que ya anda lejos de los éxitos de aquellos. Sin Champions League por dos años consecutivos y una doble eliminación europea en una competición en la que debería ser favorito, la senda de Xavi en Europa anda muy por detrás de lo que consiguieron Pep y Zizou en sus inicios en Barça y Madrid. Dejando claro eso, que ya se le achaca a Xavi desde ciertos rincones culés, ahora resta saber si Xavi puede al menos devolver la corona española al Barça, que la tiene hecha pero en Almería sufrió un duro contratiempo que sin Pedri genera dudas.

Pero es que, además, antes de ver si el técnico puede cerrar esta liga, este debe soportar otra purgación (que también puede ser un acto de salvación) como es la visita al Santiago Bernabéu este jueves en la ida de semifinales de la Copa del Rey (21.00, hora española). Ya se sabe, no se le da mal (ni bien) a Xavi el Madrid, pero viniendo de donde viene, de dos derrotas consecutivas, una tercera caída puede ponerlo de pronto en la picota. Hay quien dice que si el Madrid se carga al Barça en el torneo fetiche azulgrana la continuidad de Xavi se pondrá en duda y con ello ese supuesto proyecto a largo plazo. El problema de este discurso es que no se sostiene, no hay espacio para el fracaso en los dos grandes del fútbol español, y si llega otro fracaso e Laporta se le pedirán explicaciones. Todo eso en medio del Barçagate…