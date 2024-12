Ancelotti lo descartó y con 19 años será la sorpresa de la Nations League de Luis de la Fuente

Aún quedan nada menos que tres meses para que España vuelva a disputar un partido oficial, pero este será en busca de un nuevo título y en esa doble cita Luis de la Fuente tiene casi decidido llamar a un jugador que descartó Carlo Ancelotti para el Real Madrid y triunfa en la Premier League.

En favor del técnico de Reggiolo en este asunto diremos que no fue el único ilustre que no le dio bola a este joven crack de 19 años, ya que Massimiliano Allegri, que además lo tuvo en sus filas en la Juventus de Turín, también lo dejó de lado, pero eso no va a pasar con Luis de la Fuente.

Llamada con el primer equipo si se cae cualquier pieza fija en España

Los últimos seleccionados para ir con España en su zaga, además de Robin Le Normand, van a ser los elegidos muy probablemente en la lista en defensa para la disputa del doble duelo de cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se disputará entre el 20 y 23 de marzo ante Países Bajos; ahora bien, como plan de contingencia ya aparece en primera línea Dean Huijsen.

El jugador del Bournemouth, goleador en Old Trafford ante el Manchester United este pasado fin de semana (0-3), es, a sus 19 años, un fijo para Andoni Iraola, y su buen hacer, además de su crecimiento y calidad, lo hacen ser digno merecedor de toda la atención del seleccionador nacional de España.

De la Fuente ya andaba tras la pista de varios jóvenes

Hay que decir que Luis de la Fuente ya anda tras la pista de varios jóvenes, dentro y fuera de LaLiga, para una nueva llamada si se le caen alguno de sus fijos, siendo Huijsen uno de los predilectos y habiendo estado entre estas posibilidades también la de Raúl Asencio, hasta que Carlo Ancelotti no volvió a contar con el canterano blanco.

Curiosamente Huijsen estuvo en la agenda del Real Madrid antes de llegar a la Vecchia Signora y fue el técnico italiano quien desaconsejó su fichaje, prefiriendo apostar por jugadores contrastados como Eder Militao, Antonio Rüdiger o David Alaba. Recordemos que la Juve vendió al futbolista hispano-holandés por algo más de 15 millones al equipo inglés y que, de ir en la convocatoria, debutaría ante la que pudo ser su selección.