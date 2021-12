Isco amenaza con el Atlético y el Madrid le sorprende con su respuesta

En el Real Madrid hay varios jugadores que a final de año terminan contratos, por lo que, llegado el momento, y de no haber renovado, dichos futbolistas podrían abandonar gratis el barco merengue. Este es el caso, por ejemplo, del malagueño Isco Alarcón. El centrocampista lleva ya en el Madrid desde el 2013 pero en una carrera plagada de altibajos, ahora está en el mayor bache de todos.

Por un lado su situación deportiva es mala. Ancelotti, su actual entrenador, cuenta poco con él y los primeros roces ya se han podido ver en el banquillo blanco. Fue en el partido entre el Madrid y Granada cuando se vivió ese desencuentro en el que el italiano, perro viejo ya en todo esto, no quiso forzar y permitió a Isco saltar al campo tras negarse a seguir calentando. El encuentro iba 1-4 para los de Madrid y no vio sentido a esa batalla.

Pero que Isco no está feliz en el Madrid es evidente y el mismo Ancelotti lo ha reconocido tras el partido de los suyos ayer en Tiraspol: "Isco está enfadado porque no juega pero nunca me ha faltado al respeto ni yo a él”. Y ese enfado de Isco se ha canalizado en plantearse escuchar la oferta que el Atlético de Madrid tenga para él de cara al verano de 2022.

Esto, pensaba Isco, generaría una reacción por parte del Real Madrid, y así ha sido, pero no la que esperaba el de Arroyo de la Miel. Y es que el Madrid ha dado la callada por respuesta o lo que es lo mismo, pasotismo e indiferencia. Si Isco quiere firmar en verano, cuando su contrato con los blancos haya expirado, por el Atlético, perfecto. El Madrid no frenará ninguna negociación ni ofrecerá una renovación al malagueño para que esto no suceda.

El que fuera internacional por España creía que el Madrid con Florentino a la cabeza trataría por todos los medios de que esto no se diese. Nada más lejos de la realidad. El tiempo del que fuese Golden Boy en el Madrid se agota y esta vez si, parece estar viviendo sus últimos días como jugador del club más laureado de la historia.