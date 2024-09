Jalada de orejas para Flick: Carlo Ancelotti recupera a una pieza clave; Nacho no se hace extrañar

Las últimas semanas en el entorno del Real Madrid cambiaron drásticamente por la cantidad considerable de lesionados que se fueron sumando. A las bajas conocidas como Eduardo Camavinga, Ferland Mendy se habían sumado Antonio Rüdiger y Éder Militao, sin embargo, este último le dio una buena noticia a sus fanáticos y a Carlo Ancelotti.

El parón por selecciones había resultado en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico del Madrid por las bajas, pero todo parece ir cambiando de a poco, ya que Militao volvió a entrenar con el club merengue. Justamente, en la posición que más había sufrido el cuadro galáctico había sigo en la medular defensiva, luego de que las salidas de Nacho Fernández y la recuperación de David Alaba hayan comprometido la formación. No obstante, los días oscuros van pasamos de a poco en Valdebebas.

Real Madrid había anunciado que Éder Militao había sufrido una lesión muscular en su pierna derecha, exactamente una sobrecarga en el recto anterior. También apuntó que estaría pendiente a evolución, producto de lo que aconteció con su selección de Brasil. Enseguida, su viaje se dio a Madrid para los respectivos exámenes y las noticias ahora resultaron positivas.

🚨⚪️ Éder Militão, back in training at Real Madrid after small muscle injury suffered with Brazil. pic.twitter.com/nGai1RsdQu