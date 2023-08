Jaque de Ancelotti a Xavi con Rodrygo y Lewandowski implicados: El Camp Nou lo sentenciará

Primera jornada de LaLiga y primer golpe del Real Madrid al Barça. Después de una pretemporada de bastantes luces para los culés y de demasiadas sombras y lesiones para los blancos, el primer partido de liga de cada uno los ha puesto en su sitio, y el Barça no está en el que desearía, especialmente con su estrella, que puede acabar pasando de ser todo un ídolo a un repudiado en can Barça, se trata de Lewandowski, que en la comparación con Rodrygo, por ahora, ha perdido muchos puntos en este fin de semana.

Marcar diferencias: Rodrygo sí, Lewandowski, ninguna

Cuando el polaco llegó al Camp Nou, lo hizo para ser el nuevo líder del Barça, ya que, pese a su edad, había garantías de disfrutar durante varios años de un muy buen Lewandowski. Sin embargo, el primer choque serio del año ha demostrado que su físico no es infinito. La participación de Lewy en el partido fue mínima. Solamente tocó 31 balones y remató dos veces con poco o nulo peligro en los más de 115 minutos que duró el partido. Un desastre lo del polaco, que, si no fuera porque se trata de la mayor estrella del equipo, se hubiera ido rápidamente al banquillo,

Por su parte, Rodrygo fue otro mundo, el brasileño, que parecía no acabar de adaptarse a la posición de delantero en la formación del rombo de Carlo Ancelotti, acabó cuajando un buen estreno liguero, donde además de ganar el partido, fue capaz de marcar el primer gol de la temporada en una jugada rocambolesca, pero que acabó con el balón entre los tres palos.

La afición culé terminará harta con Lewandowski

Está claro que un mal partido lo puede tener cualquiera. Sin embargo, Lewandowski ya era sospechoso de bajar sustancialmente su rendimiento después del pasado Mundial de Qatar, del cual parece no haberse recuperado todavía. En este sentido, la afición culé será paciente, pero con un límite. Y es que, si no recupera un nivel aceptable, los culés comenzarán a pagarlo con resultados muy negativos, ya que con Vitor Roque llegando en 2024, no hay otro nueve capaz de aportar los goles que no marque el polaco. En este sentido, sin fichar, Carlo Ancelotti le ha metido un gol por la escuadra a Xavi Hernández.