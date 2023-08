Joan Laporta detona una batalla dentro del City: servido el conflicto con el socio de Erling Haaland

Xavi Hernández ha pedido encarecidamente la incorporación urgente de un lateral diestro de primer nivel, algo que, por ahora, ni Joan Laporta ni Mateu Alemany han sido capaces de cumplir. La delicada economía blaugrana no está capacitada para grandes esfuerzos y el fichaje de un crack como Joao Cancelo es muy complicado. Es por este motivo que, tal como informa Sport, el jugador debe forzar la máquina para que los citizens acepten la oferta de cesión del Barça.

Cancelo listo para ir a la guerra con el City

Pese a que ir a las malas con los clubes estado nunca es una buena idea, a veces sí que es lo que hay que hacer. Tanto el Barça como el mismo jugador saben que si no fuerzan, las cosas no cambiarán y Cancelo acabará en otro equipo, algo que no desea. Es por este motivo que el jugador está decidido a bloquear cualquier oferta que le llegue si no es del Barça, una decisión que puede acabar en un grave conflicto o con el jugador condenado a la grada.

Por otro lado, con esta actitud, lo más normal es que fuercen a la directiva del City a aceptar las condiciones del Barça. Y es que, si quieren seguir con un modelo alejado del PSG, es fundamental que mantengan la promesa de Guardiola, nadie se queda a fuerzas en el equipo. Algo que ya ha hecho público con el caso de Bernardo Silva o con Ferran Torres a quien dejó salir porque era su deseo.

Lo personal por encima de lo deportivo

Joao Cancelo es, sin lugar a duda, el carrilero ideal para el juego que plantea Pep Guardiola. Su profundidad, inteligencia táctica y calidad con el balón en los pies, hacen que sea el socio perfecto de Erling Haaland. Pues gracias a sus llegadas por banda podría alimentar constantemente al noruego con balones listos para ser rematados. Sin embargo, la mala relación entre Guardiola y el mismo jugador ha acabado con Cancelo fuera de toda planificación deportiva.

Así pues, Cancelo, consciente de que no tiene nada que perder, apretará las tuercas al Manchester City con la intención de lograr su tan deseado fichaje por el Barça.