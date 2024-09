Jesús Navas, complicado: Luis de la Fuente y Sevilla esperan su decisión; Gonzalo Montiel al rescate

Jesús Navas, histórico lateral del Sevilla, reveló los problemas que está sufriendo para jugar cada partido con su club y con la Selección de España desde hace varios años. Como consecuencia de ese desgaste físico y emocional, el jugador de 39 años lo tiene decidido: en diciembre deja el fútbol.

En diálogo con la Cadena Sur Radio, Navas contó que tiene ganas de seguir pero su cuerpo le dijo ‘basta’. “Ojalá pudiera seguir, para mí es un regalo estos seis meses. Lo veo así, como un reto complicado, difícil, superándome día a día”, explicó, al tiempo que contó que está analizando dejar antes de tiempo. Una decisión que podría ayudar a Gonzalo Montiel, quien está relegado en la consideración de Xavi García Pimienta.

En ese sentido, remarcó que los problemas en la cadera no le permiten disfrutar de su actividad, una situación que lo tiene a maltraer desde hace 4 años. “Es complicado, es un desgaste que cada vez va a más. Llevo un tiempo en el cual se ha vuelto cada vez más continuo, cada vez más intenso y es difícil”, señaló.

Lo curioso de las declaraciones de Navas es que, a lo largo de su carrera, no se ha estado durante varios meses fuera de los campos de juego. De hecho, está a punto de cumplir 700 partidos vistiendo la camiseta de Sevilla. “Cuando completo un partido llevo dos o tres días en los que no puedo caminar”, confesó.

Por último, remarcó: “Llevo mucho tiempo con esto dando vueltas, mi vida es el fútbol y tomé la decisión por algo físico. Me gusta hacer deporte, moverme y poco a poco se va complicando y no quiero el día del mañana no poder jugar con mis niños”.

Navas, un histórico

El capitán del equipo andaluz ha disputado 931 partidos en toda su carrera: 692 en Sevilla, 183 con Manchester City y 56 con la Selección de España.

Navas es el único jugador español que tiene cuatro títulos. Fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Europa 2012 y 2024, y obtuvo la UEFA Nations League en 2023.