Joan Laporta altera el deseo de Conte: le quiere en el Barça a coste 0

Muchas cosas cambiarán en el Barça tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé y, dado que algunos jugadores que pertenecen a la disciplina del FC Barcelona están viviendo una situación altamente dubitativa, Joan Laporta está oteando el mercado europeo en busca de soluciones para revertir la mala dinámica del equipo y esas posibles salidas. Es cierto que el club no atraviesa una época de esplendor económico y la indemnización que deberá abonar a Koeman por su despido, 13 millones, podría truncar algunos de los fichajes que tiene en mente el presidente en enero, pero hay un jugador que, según ha recogido BeSoccer, cuenta con su visto bueno para llegar a la Ciudad Condal el próximo verano: Marcelo Brozovic.

El actual centrocampista del Inter de Milán finaliza contrato el 30 de junio con la escuadra nerazzurra y de ahí que una lluvia de pretendientes esté tanteando su incorporación el próximo verano, e incluso algunos de ellos, como el Atlético de Madrid, también están moviendo hilos para tratar de cerrar un traspaso en enero. No obstante, dada la importancia que tiene el futbolista croata en el esquema de Simone Inzaghi, el club italiano no dará su OK antes de que expire su vinculación con el club.

En este sentido, Antonio Conte, otro de los nombres que más está dando que hablar en las últimas semanas por su reciente aterrizaje el banquillo del Tottenham Hotspur, es el gran escollo de Laporta por el fichaje de Brozovic. Al parecer, el italiano, quien ya conoce al jugador a las mil maravillas tras haber compartido vestuario en el Giuseppe Meazza, tiene entre sus prioridades para el próximo verano la llegada del balcánico de 28 años.

En este sentido, aunque la posibilidad de volver a juntarse en un club -dada la buena relación que guardan ambos- podría ser un factor determinante para que el Tottenham salga triunfador de la puja, la entrada en escena de Laporta podría frustrar el deseo de Conte ya que la posibilidad de recalar en un club como el FC Barcelona, aunque actualmente esté atravesando una buena dinámica, podría resultar irrechazable para el centrocampista… sin olvidar que Simeone también está siguiendo la pista del jugador debido a que su incorporación podría resultar sumamente eficiente en relación a sus excepcionales prestaciones en las últimas campañas y, sobre todo, a que llegaría a coste cero.