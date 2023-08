Joan Laporta descorchará el cava con su venta: es la nueva palanca que acerca a Joao Cancelo

Sigue el proceso del Barça en su camino hacia el saneamiento completo de su economía. En este sentido, los culés están buscando desesperadamente una serie de ventas que permitan acometer el fichaje de un lateral derecho de primer nivel, el cual hace tiempo que Xavi ya ha marcado en rojo, se trata de Joao Cancelo, que si se completa la venta de Clément Lenglet al Al Nassr, como apunta The Athletic, estaría muy cerca de lograr cerrar.

Descarte de Xavi y palanca inesperada

La venta de Lenglet lleva semanas siendo una prioridad para Joan Laporta y el Barça, que por su desorbitado salario no quiere ver ni en pintura. Asimismo, una ficha tan alta hace igual de imposible su venta, ya que su nivel no se corresponde con su sueldo, hecho que hace que sea solamente una opción para un club al que el dinero no el importe. Es por este motivo que el Al Nassr es el candidato ideal para hacerse con un Lenglet que podría tener las horas contadas en el Camp Nou.

Vender a Lenglet implica ahorrarse un gasto de 16 millones de euros en su sueldo y si a eso se le suma el precio que podrían pagar los saudíes por el francés, podríamos estar hablando de una palanca totalmente inesperada que podría dar a los culés la llave para acometer el fichaje más importante para Xavi, el de Joao Cancelo.

El galo sería el enésimo jugador en emprender el camino hacia Arabia Saudí, donde se encontraría al que fue durente varias temporadas su rival, Cristiano Ronaldo, que ahora pasará a ser, junto a Sadio Mané, su compañero de equipo en el Al Nassr.

La Premier, camino cerrado

Si bien es cierto que parecía que la Premier League también era una opción para Lenglet, el alto coste de su ficha hace que sea totalmente inaccesible para la mayoría de clubes, que no están dispuestos a pagar tal cantidad de dinero por un jugador de nivel medio. En este sentido, el Tottenham mostró algo de interés, pero se acabó echando atrás por los mencionados costes económicos que conlleva Lenglet.