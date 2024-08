Joan Laporta negocia el regreso de Leo Messi al Camp Nou: mitad de 2025

Si, Barça quiere a Messi de vuelta en casa. Pero a no ilusionarse que no será para vestir la camiseta de sus amores.



Según TyC Sports, Joan Laporta negocia con Beckham un amistoso entre Inter Miami y Barcelona en el Camp Nou.



La opción de jugar el amistoso en diciembre o enero está descartada, ya que los blaugranas estarán inmersos en competiciones oficiales, frustrando así el sueño de Laporta de inaugurar el nuevo estadio con el mejor jugador de la historia del club presente. Por eso, la vía en la que trabajan los culés en estos momentos sería que el homenaje se realice al finalizar la temporada, es decir, en junio de 2025, o durante la disputa del tradicional Trofeo Joan Gamper.



Tres años después de uno de los culebrones más impactantes del fútbol, el barcelonismo aún recuerda con tristeza y desazón aquel momento, especialmente porque el jugador no tuvo la oportunidad de despedirse como se merecía. Su adiós se produjo en plena pandemia y su despedida fue en una rueda de prensa bañada en llanto y dolor, por lo que el campeon del mundo quiere saldar esa cuenta pendiente y ya estaría negociando su regreso a Barcelona para recibir el homenaje que tanto merece.

La abrupta salida de Messi del Barça sigue dando tela para cortar en España. El último en sumarse al debate fue Jaume Roures, fundador de Mediapro y uno de los respaldos del presidente Joan Laporta. El empresario catalán reveló en abril pasado en Carrousel Deportivo que la decisión de no seguir adelante con la renovación de Messi en 2021 no se debió únicamente a razones económicas o financieras del club, como se había dicho. Roures sugirió que además hubo presiones del entorno del argentino sobre la entidad específicamente por los pocos fichajes que el club estaba realizando para poder se competitivo en Champions.





Comenzó la era Flick

En su primer partido de pretemporada en Los Ángeles, el ciclo Flick comenzó con el pie derecho. Tras empatar 2-2 con el Manchester City con goles de Pau Víctor y Pablo Torre, Barcelona se llevó el partido amistoso ganando por los penaltis.