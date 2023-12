Joan Laporta no contiene la decepción: proyectado como Araujo y su fracaso será como el de Umtiti

Si la temporada pasada el Barça de Xavi se convirtió en un fortín inexpugnable gracias a la gran muralla defensiva formada por Koundé, Araujo y Christensen, la realidad no podría haber golpeado más duramente en esta nueva campaña. Y es que la defensa culé, es una sobra de lo que fue, concediendo ya 14 goles en las 14 jornadas de liga disputadas, mientras que en la pasada campaña encajó 20 en todos los partidos ligueros.

Ante esta realidad, comienza a haber un gran señalado por la falta de solidez defensiva. Se trata de Jules Koundé, que tras haberse quejado en varias ocasiones de haber tenido que jugar de lateral, no ha respondido como se esperaba cuando Xavi lo ha ubicado como central.

El pasado partido contra el Oporto demostró que el galo ha perdido toda la confianza con el balón en sus pies. Su salida de balón ha pasado de ser decente a ser pésima, hecho que debe comenzar a preocupar a un Xavi que no cuenta con muchas más soluciones más allá de sentar a Koundé y salir con dos laterales ofensivos como Cancelo y Balde, junto con la pareja de Íñigo Martínez y Araujo, una solución que tampoco se ha mostrado eficaz.

Por otro lado, el hecho de ubicar a Koundé en el eje implica desplazar a Araujo hasta el lateral, una solución que aleja al uruguayo del centro de la defensa, donde es más eficaz.

Fichado como estrella y la decepción es tremenda

Es innegable que la falta de rendimiento del galo es toda una decepción para los culés, que depositaron en él las esperanzas de contar con un central top mundial para acompañar a Araujo. Un jugador que muchos hubieran esperado que fura tan o más bueno que el uruguayo y que, al menos, por ahora, no está logrando rendir bien de forma continuada, algo que puede acabar muy mal, especialmente tras es esfuerzo económico que hicieron Joan Laporta y su junta directiva para ficharlo.

El aficionado culé ha demostrado no tener especial paciencia con sus centrales, casos como el de Umtiti resuenan en la cabeza de todos. Un jugador que llegó a ser uno de los favoritos, como lo ha sido Koundé, pero que, por su mal rendimiento acabó repudiado por la mayor parte de la afición, un final que el ex del Sevilla no debe correr.