Joan Laporta no da con la tecla: giro de 180º con Ferran Torres

El fichaje de Ferran Torres por el FC Barcelona se ha convertido en la gran esperanza para el nuevo proyecto azulgrana de cara al futuro, reforzando su ofensiva con un joven con mucho talento y experiencia contrastada en Europa tras su paso por el Manchester City, aunque el gran problema que continúa vigente en el cuadro culé es el de poder inscribir al futbolista en LaLiga y solventar su problema con los salarios. Durante esta semana pasada el director deportivo Mateu Alemany se mostraba muy seguro de sus movimientos asegurando que este mismo domingo el futbolista podría ser inscrito, aunque la preocupación en Can Barça no deja de aumentar, teniendo en cuenta que no han podido hacerlo ni siquiera tras cerrar la salida de Phillipe Coutinho rumbo al Aston Villa.

Las cuentas no terminan de salirle a la directiva del FC Barcelona, que tendrá que continuar acelerando su operación salida para tratar de inscribir lo antes posible al internacional español; aunque ni por esas podría jugar todavía por culpa de su positivo en coronavirus y al no contar con el alta médica. Los tres grandes señalados en estos momentos en el Camp Nou para poder liberar masa salarial y poder cuadrar las cuentas de una vez por todas son Samuel Umtiti, Luuk de Jong o Yusuf Demir; aunque sus salidas no serán nada sencillas de cerrar.

La principal clave de todo sería cerrar la salida de Samuel Umtiti, que cuenta con una de las fichas más altas de la actual plantilla azulgrana y no entra en los planes futuro de Xavi Hernández. El único club que ha preguntado hasta el momento por el francés ha sido el Besiktas turco, aunque el jugador habría rechazado tal posibilidad. La otra opción podría pasar por el Newcastle United de Bin Salmán, aunque durante las últimas horas el interés del conjunto inglés habría terminado disipándose pese a que se había apuntado la posibilidad de cerrar su cesión hasta final de curso.

En el FC Barcelona tienen todavía mucho trabajo por delante en este mes de enero para poder reforzarse, y lo que es más importante; para poder inscribir a Ferran Torres tras pagar 55 millones de euros al Manchester City por su fichaje. Durante los próximos días esperan poder cerrar la salida de Yusuf Demir a la Bundesliga, tras afirmar que no ejercerán su opción de compra a final de curso; aunque seguiría sin ser suficiente; con Joan Laporta necesitando un aliado inesperado en esta batalla para evitar un nuevo ridículo que podría suponer el no poder contar con su refuerzo estelar durante toda la segunda mitad de la temporada.