Antoine Griezmann avisa al Barça: problema mayor para el Cholo Simeone

El regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid durante el último día de mercado fue una de las grandes sorpresas del pasado verano, teniendo en cuenta la forma en la que el atacante francés abandonó el conjunto rojiblanco. El Cholo Simeone pidió su vuelta de forma personal, consiguiendo en este inicio de temporada comenzar a vislumbrar varios atisbos de mejoría en el rendimiento del atacante. Pese a todo, el jugador continúa perteneciendo al FC Barcelona en estos momentos, con el Atlético disponiendo de una opción de compra de unos 40 millones de euros; la cual no sería obligatoria según varios medios por lo que en el Metropolitano buscarían cuadrar sus salarios antes de hacer efectivo su fichaje, pese a que el propio Griezmann ha confesado que sus deseos pasan por continuar en el conjunto colchonero.

Con sus palabras en una entrevista para Transfermarkt ha desvelado que no quiere regresar al Camp Nou para la temporada que viene, dado que nunca terminó de adaptarse del todo al FC Barcelona. A priori, el Atlético de Madrid incluso podría extender su cesión una temporada más sin pagar más dinero a los de Joan Laporta, aunque varios detalles del acuerdo entre clubs continúan siendo secretos al tratarse de una operación que no fue completamente transparente en varios aspectos. Antoine Griezmann lo tiene ahora muy claro respecto a su futuro, asegurando que quiere retirarse en el Atlético y no volver a cambiar nunca de club.

Mientras el Cholo Simeone continúe al frente del conjunto rojiblanco no parece que vaya a correr peligro el deseo del francés, teniendo en cuenta que el técnico argentino ha reafirmado en repetidas ocasiones que cuenta con Griezmann de cara al futuro. Pese a todo, en el Atlético de Madrid deberán cuadrar números de cara a la temporada que viene en el apartado de los salarios; teniendo en cuenta que regresará Saúl Ñíguez al Metropolitano tras una temporada discreta con el Chelsea en la Premier League.

Unas declaraciones que han confirmado lo que parecía seguro, que Antoine Griezmann no quiere volver a vestir la elástica del FC Barcelona. El delantero francés ha conseguido volver a meterse a la afición del Atlético de Madrid en el bolsillo este curso a base de trabajo y buenas actuaciones; aunque su nivel ha sido muy irregular durante esta primera mitad de la temporada; añadiendo que si el club rojiblanco se lo permite, quiere colgar las botas en el Metropolitano.