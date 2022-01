Pep Guardiola reactiva la opción Erling Haaland: Mino Raiola, clave

La búsqueda de un delantero de máximo nivel del Manchester City continúa vigente de cara a la próxima temporada, con dos nombres clave en la agenda de los de Pep Guardiola, sin haberse decidido por ninguno de ellos hasta el momento: Erling Haaland y Dušan Vlahović. El próximo verano es el escenario escogido por el conjunto citizen para abordar su fichaje millonario tras no conseguir hacerse con Harry Kane durante el pasado mercado estival; con varios medios ingleses asegurando durante las últimas horas que el conjunto skyblue está dispuesto a hacer lo que sea para firmar al delantero noruego del Borussia Dortmund; aunque para ello deberán sobreponerse a los otros dos grandes favoritos en la carrera por su firma, Real Madrid y FC Barcelona.

Desde el Etihad son conscientes de que no se trata de un tema de dinero, dado que el propio Erling Haaland estaría buscando un proyecto deportivo que liderar y con el que tratar de reinar en Europa durante los próximos años. Según asegura The Athletic, el Manchester City contaría ya con los medios económicos para abordar su llegada tras la venta de Ferran Torres al Barça y Pep Guardiola habría dado el visto bueno al fichaje del noruego. Todo ello orquestado por una dirección deportiva que es consciente de que podrían verse obligados a vender a alguno de sus descartes para no incumplir el Fair Play Financiero.

Dos de los primeros señalados en el Etihad son Raheem Sterling y Aymeric Laporte, teniendo en cuenta que ambos han perdido protagonismo en los planes de Pep Guardiola y siendo dos jugadores que podrían dejar mucho dinero en caja por sus salidas. El Manchester City tratará de convencer a Erling Haaland prometiéndole un salario galáctico y un proyecto alrededor suyo con varios de los mejores del mundo; a la espera de poder reunirse con Mino Raiola para tratar de escalar puestos en la carrera por su fichaje, mientras las últimas informaciones del noruego apuntan a Madrid.

Desde Alemania aseguran que Haaland ya ha elegido

Y es que la última hora sobre la decisión de Erling Haaland la ha publicado el diario Bild en Alemania, asegurando que el delantero noruego ha escogido al Real Madrid como su próximo destino; donde compartiría una dupla de ensueño junto a Kylian Mbappé. Desde el Borussia Dortmund aseguran que el delantero no cambiará de aires durante este mes de enero, aunque también asumen que será muy difícil retenerlo en verano; momento en el que se unirá al conjunto blanco según asegura el citado medio. La lucha por el noruego continúa vigente, aunque varias fuentes revelan que ya habría tomado una decisión definitiva buscando crear una nueva era en Chamartín como Cristiano Ronaldo.