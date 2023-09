Joan Laporta recuerda a Marcelo y Dani Alves con esta joya: fichada la clave para revalidar la liga

Joan Laporta ha cerrado el mercado de fichajes por todo lo alto. El presidente blaugrana ha cerrado dos operaciones estelares en las últimas horas de mercado para dar un paso adelante en la lucha por ser el mejor equipo de España y uno de los mejores en Europa. En este sentido, la llegada de un jugador top como Joao Cancelo pone a los culés de pleno en la carrera por ser uno de los mejores equipos en todas las competiciones.

Solución ideal a un mal crónico culé

Desde 2016 el Barça ha sido incapaz de recuperar el nivel en la posición de lateral derecho. Los culés nunca se pudieron rehacer tras la salida de un Dani Alves que dejó un hueco que hasta 2023 no se ha podido llenar con solvencia. En este sentido, la llegada de Joao Cancelo apunta a ser la gran solución para no volver a preocuparse por el hecho de contar, o no, con un carrilero diestro del más alto nivel.

Ahora, con el luso en la plantilla, siendo este uno de los mejores del mundo en su posición, Xavi ya no tiene excusa para no competir hasta el final por la liga y la Copa del Rey y para hacer un papel más que digno en Champions League, donde no llegar, como mínimo a los cuartos de final será un fracaso.

Ganar desde los carriles

Si vemos los últimos grandes equipos del Barça y del Real Madrid, ambos han tenido algo en común. Contaban con un lateral de largo recorrido y con una gran influencia ofensiva. En el caso del Barça era Dani Alves, mientras que en el Real Madrid era Marcelo. Ambos combinaban muy bien con sus delanteros y actuaban como un efectivo más en el ataque gracias a su capacidad para generar superioridad a través del regate o la combinación. Es ahí donde destaca Cancelo, el luso adquirió todas esas capacidades con Pep Guardiola en el Manchester City, donde se convirtió en el mejor lateral del mundo gracias a su talento irrepetible en el panorama actual.

Ahora, Xavi dispone de un talento capaz de hacer las veces de Dani Alves y de Marcelo, el fichaje de Cancelo puede ser uno de los mejores éxitos de un Joan Laporta que ha dado a Xavi la que podría ser la llave para recuperar la hegemonía del futbol español y para ser importante de nuevo en Europa.