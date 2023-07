Joan Laporta se estanca en la venta del fracaso de 55M y condena al canterano que amenaza a Raphinha

La delicada economía del Barça está provocando que el conjunto blaugrana tome la mayoría de sus decisiones pensando más en su salud financiera que en el éxito deportivo. Ejemplo de ello es el caso de Ferran Torres. El jugador formado en la cantera del Valencia ha acabado con la paciencia de todo el barcelonismo y en una situación normal ya no estaría en el club. Sin embargo, la necesidad de cubrir la amortización de su fichaje con su venta hace que su salida sea muy complicada.

Ante esta situación, el delantero español provocará algo que todavía gustará menos a la afición culé. La venta de uno de los mejores canteranos del Barça. Abde llegaba a esta campaña como el nuevo extremo llamado a competir el puesto con Raphinha y Ousmane Dembélé. El jugador marroquí es del gusto de Xavi y su desequilibrio lo convierte en un jugador más que interesante de cara a los partidos donde el Barça sale con dos extremos abiertos.

Sin embargo, con la continuidad de Ferran prácticamente asegurada, Abde se verá obligado a volver a tomar la puerta de salida y esta vez, en forma de venta. El ex del Hércules tiene muy buen cartel gracias a su magnífica temporada estando cedido en el Osasuna, dando así la oportunidad a los culés de hacer caja con una venta que dejaría unos beneficios totalmente netos.

El Aston Villa fuera de la puja

Hace unas semanas todo apuntaba a que, si Ferran salía del Barça, lo haría en dirección a Birmingham. El Aston Villa estaba decidido a fichar al jugador valenciano. Sin embargo, el paso atrás de Mateu Alemany en su fichaje por el conjunto villain acabó por hacer naufragar una operación que hubiera salvado parte de la economía del club.

Así pues, si no hay ninguna novedad respecto del futuro de Ferran Torres, todo apunta a que Xavi Hernández dispondrá de la misma delantera del año pasado. Y es que con Vitor Roque llegando en 2024 y con Ansu y Ferran todavía en el equipo, no hay opción a realizar ningún fichaje a no ser que haya alguna venta sorpresa de Dembélé o Raphinha.