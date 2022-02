Joan Laporta señala 3 opciones para relevar a Gerard Piqué en verano

El futuro de Gerard Piqué en estos momentos es una completa incógnita con vistas a la próxima temporada, con el FC Barcelona sondeando el mercado en busca de un sustituto de garantías por si el defensor termina decidiendo retirarse durante el próximo verano. El segundo capitán azulgrana ha rebajado notablemente su salario en favor del club, por lo que su salida sería bastante perjudicial para el conjunto culé al perder a uno de sus mejores efectivos, además de no liberar una gran cantidad en su masa salarial. Con la salida de Ousmane Dembélé siendo otra realidad con vistas al próximo verano, está por ver si un central de máximo nivel estaría dispuesto a rebajar su ficha para jugar en el Camp Nou si esto fuese necesario, teniendo en cuenta que la economía azulgrana sigue sin pasar por su mejor momento.

Los tres nombres que se manejan en estos momentos en los despachos del Camp Nou para relevar a Gerard Piqué son: Matthijs de Ligt, Sven Botman y Diego Carlos, aunque en el Barça no tomarán ninguna decisión hasta que se aclare del todo el futuro del defensor catalán. El internacional neerlandés de la Juventus vuelve a escena en los planes del Barça, con el propio jugador reconociendo que desea abandonar la Vecchia Signora en verano. Mino Raiola habría comenzado a ofrecerlo entre los mejores clubs de Europa, incluyendo al Barça; aunque su llegada supondría un gran desembolso que en Can Barça no podrían realizar por lo que el foco apuntaría entonces a otros clubs como el Chelsea o el Paris Saint-Germain.

La opción de Sven Botman es la más económica de las tres, a pesar de que el central del Lille se ha convertido en uno de los defensores más cotizados de los últimos meses. El defensor cuenta con varias propuestas de la Premier League y otra de la Juventus; aunque el conjunto francés le cerro la puerta a cambiar de aires durante el pasado mercado invernal. El tercer nombre es el de Diego Carlos, defensor brasileño que conoce LaLiga y que está siendo uno de los líderes del Sevilla esta temporada. El futbolista estuvo cerca del Newcastle en enero, por lo que el Barça buscaría tentarle con un proyecto más atractivo, aunque las negociaciones con el cuadro de Nervión serían complicadas para los culés.

Joan Laporta tiene entonces con estos tres candidatos el casting listo para fichar al sustituto de Gerard Piqué para la temporada que viene si el defensor termina optando por colgar las botas a final de curso. Desde las oficinas del Camp Nou no han puesto en marcha ninguna operación, a la espera de que se aclaren los deseos de propio Piqué para la 22-23, mientras que Xavi Hernández podría jugar un papel decisivo para tratar de convencerle respecto a que continúe al menos un año más como el líder de la defensa azulgrana.