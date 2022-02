João Félix y Luis Suárez rompen el futuro de Simeone: anuncio sorpresa

En el Metropolitano han comenzado a pensar en la temporada que viene en cuanto al apartado de fichajes y posibles salidas con dos nombres clave sobre la mesa que marcarán las futuras decisiones del Atlético de Madrid en el mercado. Tanto Luis Suárez como João Félix podrían abandonar el conjunto rojiblanco este mismo verano, dejando muchas dudas en estos momentos sobre su actual situación en el cuadro rojiblanco. El futbolista luso fue el fichaje más caro de la historia del Atlético en su momento, aunque no ha terminado de encajar nunca en los planes de Simeone. Las diferencias entre las exigencias del argentino y las cualidades del portugués han sido notables desde el primer día, por lo que el mediapunta valoraría salir del Atlético en busca de un nuevo destino donde tratar de brillar.

La realidad es que João Félix no se encuentra nada conforme con su actual situación en el Atlético de Madrid, mientras atraviesa su momento más crítico desde que aterrizase en el Metropolitano desde el Benfica. Las últimas palabras del luso no han gustado nada al Cholo, hasta el punto de que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento. La realidad es que João no viene jugando todo lo que le gustaría, siendo relegado a la suplencia en demasiadas ocasiones esta temporada, siendo relacionado ya en pasados mercados con el FC Barcelona.

Por el momento, dos grandes interesados han preguntado al Atlético por la disponibilidad del portugués para este verano, con los colchoneros abriéndole la puerta de salida, buscando recuperar una gran parte de los más de 100 millones que pagaron en su momento por el joven talento portugués. Manchester City y Borussia Dortmund han monitorizado la situación del luso, aunque parece complicado que el Atlético de Madrid vaya a conseguir recaudar una cantidad acorde con sus deseos por un jugador que no ha terminado de brillar como se esperaba desde que aterrizó en el Metropolitano.

La salida del portugués es una posibilidad que continúa ganando enteros y podría sumarse a otra despedida que parece segura en el Atlético, la de Luis Suárez. El delantero uruguayo ha perdido galones esta temporada tras ser uno de los grandes líderes del equipo durante la temporada pasada; con el uruguayo priorizando en estos momentos la opción del Aston Villa de Steven Gerrard al que llegaría libre al finalizar su contrato; siendo su vuelta a la Premier League su último reto en Europa antes de poner rumbo a la MLS.