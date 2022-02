Simeone insiste en su deseo invernal: el Atlético acecha la Premier

Con el final del mercado invernal, el Atlético de Madrid no ha terminado de reforzar el puesto de lateral diestro tanto como el Cholo Simeone deseaba tras la salida de Kieran Trippier rumbo al Newcastle, siendo Daniel Wass la única solución que ha llegado al Metropolitano que puede adaptarse a dicha demarcación gracias a su polivalencia. A pesar de la incorporación del futbolista danés, el técnico argentino insiste en el fichaje de otro jugador para dicha posición en verano, con el nombre de Matty Cash regresando a escena, aunque en la recta final de este mes de enero no se consiguió concretar su fichaje. El defensor inglés continúa siendo el principal deseado de Simeone para apuntalar su línea defensiva, por lo que el Atlético llevaría varias semanas en contacto con el Aston Villa y hasta preparando una primera oferta para acelerar la operación con vistas a la 22-23.

Las últimas informaciones del contrastado periodista Fabrizio Romano aseguran que el defensor inglés se ha convertido en el principal deseo del Atlético de Madrid para la banda derecha, preparando una primera ofensiva para tratar de sacarlo del conjunto dirigido por Steven Gerrard. El rendimiento del lateral en la Premier League está siendo sobresaliente esta temporada con los villanos en su segundo año en Villa Park, con su valor de mercado aumentando tras los 16 millones de euros que pagó el cuadro británico por su fichaje; apuntando además que los colchoneros deberán poner sobre la mesa unos 25 kilos para cerrar su incorporación.

Steven Gerrard estaría tratando de convencer al lateral de 24 años sobre su continuidad en el Aston Villa, a sabiendas de que se trata de una de sus piezas clave. El defensor cuenta con la nacionalidad inglesa y la polaca, decantándose finalmente por la segunda selección, aunque no pudo estar en la pasada Eurocopa dado que su nacionalización no llegó a tiempo para la cita. Un factor importante a tener en cuenta, al no ocupar plaza de extracomunitario, lo que facilitaría enormemente al Atlético de Madrid para evitar este posible problema a la hora de confeccionar su plantilla.

El Atlético de Madrid está dispuesto a lanzarse con todo a por Matty Cash durante el próximo verano para reforzar el puesto de lateral diestro a petición del propio Cholo Simeone. El técnico argentino sigue señalando al defensor británico-polaco como la mejor opción para apuntalar su defensa, aunque desde el Metropolitano manejan otras alternativas para esta misma demarcación que podrían ponerse en marcha en caso de no conseguir convencer al Aston Villa de Steven Gerrard, destacando en su plan B otros nombres como Pedro Porro, Pablo Maffeo o Florenzi.