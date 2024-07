Vitor Roque entre la espada y la pared: volver a Brasil o convencer a Flick; decisión radical

Vitor Roque entrena con Barcelona al mando de Hansi Flick en la previa del inicio de la nueva temporada en La Liga. Los días en Can Barça se tornan un tanto extraños justamente por la continuidad el delantero brasileño que sigue siendo una incógnita a estas alturas. El ex Athletico Paranaense llegó a España como una de las promesas y apuestas a futuro, pero no todo ha salido como se esperaba. El atacante llegó en el momento en que Xavi Hernández era técnico y este apenas decidió utilizarlo.

La falta de minutos y confianza por parte del cuerpo técnico ha vuelto a poner a Roque en el ojo de la tormenta. El técnico alemán Hansi Flick llegó para afrontar una nueva temporada con el club culé, y hasta donde se tenía entendido, contaría con Vitor Roque. La nueva oportunidad parece hacerse esperar, pues la última actualización arroja que el joven 10 años no sería tomado en cuenta por el extécnico del Bayern Múnich. Es más, se habla hasta de una cesión a otro equipo para que las arcas del club sean beneficiadas en el aspecto económico.

Convencer o salir de España

Roque solamente ha sumado 353 minutos con el elenco blaugrana, una cifra baja según las expectativas para con el futbolista. Anotó dos goles en 16 partidos y hasta salió expulsado en un compromiso, que no hizo nada más que complicar su situación. Además, el diario Sport confirma que la institución catalana estaría dispuesta a vender a Roque para liberar una plaza y así beneficiarse con el fichaje; por ende, hacer otras contrataciones.

La etapa de Roque con Xavi

Barcelona confió en el talento y el compromiso de Vitor Roque, le dio un contrato por ocho temporadas, además de haber pagado 35 millones por él, más 30 en variables. No obstante, el talento del brasileño entró en modo reserva, Xavi Hernández optó por usarlo muy pocas veces, por no decir la mayoría de los partidos. Ahora, con Hansi Flick, las cosas solo parecen haberse complicado aún más.

A Brasil o seguir en España

El '9' cumplió su mejor temporada en Athletico Paranaense, en donde jugó 81 partidos y anotó 28 goles, cifra muy lejana a su actualidad. Las informaciones apuntan incluso a que Vitor Roque regresaría a Brasil, exactamente Corinthians, pero no son nada más que rumores. La posibilidad latente es que, si Roque no continúa en el conjunto culé, su cesión se ejecute en un equipo de La Liga. Se habló del Sevilla, y aunque nada está confirmado, las próximas horas son claves para conocer el destino de la aún promesa brasileña.