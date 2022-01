Jordi Alba sentenciado, Xavi Hernández y el Barça ya esperan a Gayá

Que Jordi Alba ha sido uno de los mejores laterales izquierdos durante muchos años es innegable. La dupla que formaban Messi y el de Hospitalet durante su etapa juntos en el club azulgrana era imparable para defensas. El argentino levantaba la cabeza, veía donde estaba el lateral y ahí ponía la bola con su pierna izquierda para que este se la devolviese al ´10´ para que acabase rematando a portería. Así partido tras partido y durante muchas temporadas. Los defensas sabían cual era la jugada y ni aun así podían detenerla. El estado de forma del lateral en aquella época era extraordinario.

Pero como todo futbolista, cuando llegas a la cima, ya solo queda descender, y parece que Jordi Alba está bajando esa cuesta rodando a una velocidad vertiginosa. Desde luego que al FC. Barcelona se le está juntando todo esta temporada, pero seguro que no podían esperar que el capitán de la selección española fuese un problema más.

A lo largo de la temporada el catalán se ha visto envuelto en numerosas críticas por su bajo rendimiento, por no recordar el caso Koundé y el balonazo que el francés le propinó al catalán y lo comentado que fue su reacción cuando recibió el impacto, pero la eliminación del Barça de la copa del Rey tras perder 3-2 en la prórroga parece haber puesto de acuerdo a todos los que aun creían que podía recuperar el nivel de siempre.

El catalán ha quedado señalado como el gran culpable de la debacle del conjunto dirigido por Xavi el pasado jueves en el Nuevo San Mamés. En la jugada del 1-0 a favor de los bilbaínos Nico Williams le supera en velocidad casi sin esfuerzo. La facilidad con que el hermano pequeño de Iñaki supera al de Hospitalet deja claro que su punta de velocidad ya no es la que era y que no es algo que se pueda recuperar tan fácilmente. Es un gran problema para la defensa azulgrana.

Pero todo se agravó cuando el ´3´ sacó una mano en una posición antinatural en la prórroga del partido, con todo lo que le había costado lograr el empate al equipo blaugrana, y el árbitro señaló el punto de penalti que más tarde confirmó el VAR. Iker Muniain al lanzamiento, y el capitán de los leones que no falla y pone el 3-2 a favor de los locales. Jordi Alba quedó retratado.

El tiempo pasa por todos y para el lateral no iba a ser menos, no todos son Dani Alves por el que no parece haber pasado. Ahora solo falta ver que consecuencias tendrá para el futuro cercano su actuación en los octavos de la copa del Rey. Al Barça le urge encontrar un recambio de garantías. José Luis Gayá lleva tiempo en la agenda de Joan Laporta, veremos que sucede en verano.