Jordi Alba y Jules Koundé desbloquean al Barça 3 fichajes soñados: más de 30+80M y sí a Gavi y Messi

La salida de Sergio Busquets, como la de Gerard Piqué antes que él y ahora la homóloga de Jordi Alba, que rescinde su contrato un año antes de que este expire, permite al Barça librarse de tres de los sueldos más altos con los que iniciaba el Barça esta campaña 22/23, lo cual libera masa salarial para cumplir las pretensiones de LaLiga y permite más espacio de maniobra a los culés de cara a las renovaciones de Gavi y Alejandro Balde o el fichaje de Leo Messi. Con estas salidas no bastará para todo lo que se pretende, pero es ahí donde la posible salida de Jules Koundé entra como recurso millonario.

Sabemos ya que el jugador francés y Xavi Hernández se reunieron, con el jugador mostrándose muy descontento con su posición sobre el césped de lateral derecho, básicamente porque el internacional con les blues quiere jugar de central, algo que solo ha hecho ante el Real Madrid. Pero Xavi tiene su propia idea de juego y entre ella no está ceder por el galo, lo que puede llevar al francés a tomar la decisión de escuchar ofertas. Esto no es lo ideal para el Barça, que ha consolidado un núcleo duro en su línea de cuatro con el ex del Sevilla, Ronald Araujo, Andreas Christensen y el mismos Balde, pero si Koundé da ese paso, el Barça le pondrá precio.

Es más, se apunta que ese precio ya está fijado y que, llegado el caso, habría posibles compradores, lo que ya solucionaría muchas papeletas económicas a este Barça. Y es que los culés cifran la salida del francés en 80 millones de euros, una cantidad que unida a los casi 10 kilos que cobra el jugador, más los ahorros de Piqué y los más de 11 millones de euros limpios que percibían Busquets y Alba permite a la entidad abrirse a un nuevo escenario de cara al mercado de fichajes.

Ilkay Gundogan, Íñigo Martínez y Leo Messi, tres jugadores, uno por línea, son ahora mismo los tres grandes objetivos del Barcelona de cara a la próxima ventana de transferencias veraniega, siendo la posible venta de Jules Koundé y la liberación de la masa salarial de los dos capitanes asuntos clave en este triunvirato de objetivos, de los cuales lo del central del Athletic es lo único seguro a estas alturas. Y no solo eso, la venta de Koundé aseguraría el futuro de Raphinha, De Jong y Dembélé. O lo que es lo mismo, ya saben, no hay mal que por bien no venga.