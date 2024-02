Jorge Mendes pone patas arriba el casting para suceder a Xavi y ofrece al Barça un inesperado nombre

Mikel Arteta, Míchel, Imanol Alguacil, Rafa Márquez, Thiago Motta… todos estos nombres tienen en común que, en mayor o menor medida, han sonado en el seno del Barça durante las últimas semanas como alternativas a Xavi.

El técnico catalán destapó su próxima salida del club independientemente de lo que suceda en los meses que restan de campaña y aquí Joan Laporta tiene una gran urgencia por encontrar un nuevo director de orquesta que pueda virar positivamente la dinámica que persigue al equipo y que, además de Xavi, podría terminar con varios futbolistas de la actual plantilla fuera del proyecto el próximo verano.

En tal caso, hoy la novedad en Barcelona la protagoniza Sérgio Conceiçao, quien se ha convertido en el nuevo candidato a ocupar el banquillo del Barça la próxima temporada. Es cierto que el portugués aún tiene contrato en vigor con el Oporto, pero Jorge Mendes, su agente, ha servido en bandeja a Laporta esta posibilidad ya que, entre otros motivos, mantiene una excelente relación con Deco, actual director deportivo del conjunto culé.

Es cierto que en Do Dragão no están sopesando despedir a Conceiçao, pero el Oporto no está viviendo la mejor de sus campañas y, ya habiendo quedado prácticamente descartadas sus opciones de ganar el título, el técnico podría apostar por un nuevo reto profesional de lo más atractivo como tomar las riendas de un vestuario que alberga futbolistas de primera clase mundial.

No todos están ofreciendo su mejor versión esta temporada y esto explica que el trabajo de Xavi se esté poniendo en entredicho continuamente, pero contar en la plantilla con Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ronald Araujo, Ter Stegen o Lamine Yamal bien podría ser una razón de suficiente peso para aceptar una oportunidad como esta, aunque a priori la elección final del club no se dará a conocer hasta que haya finalizado el curso.