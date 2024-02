Sorpresón: Xabi Alonso podría entrenar a Raphinha la próxima temporada y Laporta no lo impediría

Anfield está acaparando mucha atención durante las últimas semanas porque Jürgen Klopp anunció su salida del club al término de la presente campaña y, para más inri, porque estrellas como Mohamed Salah o Virgil van Dijk han puesto en entredicho su continuidad en el equipo tras conocer el plan del técnico alemán.

De ahí que el Liverpool no quiera andarse con miramientos para acercar posturas con los jugadores que podrían aterrizar en Anfield para cubrir esta posible cadena de fugas y, si el nombre de Xabi Alonso está cogiendo fuerza para dirigir el proyecto, el de Raphinha lo está haciendo como alternativa a Salah.

El internacional brasileño, quien actualmente se encuentra lesionado, no está viviendo su mejor etapa profesional ya que los percances físicos y las críticas están mermando mucho su paso por el FC Barcelona, pero esto no ha impedido que el Liverpool haya colocado el ex del Leeds United como su prioridad para reemplazar la baja del egipcio, tal y como reporta TeamTalk.

Aquí hay que hacer hincapié también en que, por un lado, el club tratará de cerrar la incorporación de Xabi Alonso como nuevo director de orquesta del proyecto y, en segunda instancia, tratar de encarrilar con antelación fichajes como el de Raphinha.

En este sentido, Joan Laporta no pondrá excesivas trabas a la operación ya que el atacante brasileño de 27 años, con la salida de Xavi Hernández del club, podría perder mucho protagonismo en el proyecto culé, más aún si atendemos a que Lamine Yamal está generando mucha más ilusión con sus actuaciones.

Además, Raphinha es uno de los integrantes de la plantilla del Barça por los que más millones podría obtener Laporta con su venta, otro factor que invita a pensar que, si el Liverpool pone sobre la mesa en torno a 50 millones, el anuncio del traspaso será cuestión de tiempo.