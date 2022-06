Jorge Mendes y Laporta, cara a cara: Di María centra el tiro del Barça

El Fútbol Club Barcelona vive una desesperada situación de bloqueo, pero eso por el momento no es óbice para que la entidad culé se siga moviendo y busque distintas alternativas en el mercado de fichajes para mejorar su plantilla este verano. Por eso, esta misma semana se ha producido una importante reunión entre Joan Laporta, el presidente, y el afamado representante de jugadores Jorge Mendes. Esta cumbre ha tenido lugar en la ciudad de Barcelona y las partes han podido charlar largo y tendido acerca de multitud de temas.

Sin ocultarse lo más mínimo pese a que conocían la presencia de los medios de comunicación, Laporta concretó una reunión con el representante portugués en la que estuvieron también presentes por la parte culé Jordi Cruyff, Rafa Yuste y Mateu Alemany. Y obviamente se pusieron muchos nombres y muchos temas sobre la mesa dada la amplia agenda de futbolistas con la que cuenta bajo su paraguas Jorge Mendes. El agente, sin embargo, es consciente de que la situación que atraviesa el Barça no es precisamente buena y puede no ser uno de sus mejores clientes en este mercado de verano, ya que los culés lo primero que deben hacer para poder incorporar a nuevas piezas a su proyecto es aligerar peso en la plantilla en forma de salidas. De lo contrario, no podrán fichar, renovar o inscribir a ningún futbolista

El propio Jorge Mendes realizó a la salida de esta cena que mantuvo con las partes implicadas del Barcelona unas breves declaraciones a los medios de comunicación presentes y uno de los protagonistas fue Nico, la joven perla del Barça que sigue sin renovar, y confesó que el centrocampista tiene a varios equipos detrás de él: “A Nico no lo quieren vender aunque hay ofertas, pero se va a quedar, hemos hablado de varios jugadores y todo ha ido bien”, alegó el representante estrella.

Y otros de los principales nombres que se sitúan bajo el paraguas de Mendes son Ángel Di María, Rubén Neves, Gonçalo Guedes o Adama Traoré, que no continuará en el Barça. Sobre el posible futuro de todos ellos en el Camp Nou seguro que charlaron y Laporta intentó convencer de Mendes de que los acercara a Barcelona.