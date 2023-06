Joselu y Kroos dinamitan la pizarra de Ancelotti: ojo al cambio del once, se caen dos titulares

Mucho va a cambiar en el Real Madrid con la salida de Karim Benzema y la llegada de Jude Bellingham, lo que va a reconfigurar el once tipo del club blanco, cambiando posiciones, recobrando un once más parecido al que se llevó la Champions League número catorce y donde la llegada de Joselu y la renovación de Toni Kroos generan una nueva realidad semana tras semana para Carlo Ancelotti.

El nueve, a la espera de otro, para el once

Una de las franjas que más van a cambiar con la salida del francés del equipo merengue es la del ataque, donde Carlo Ancelotti tiene claro que quiere atacar con tres jugadores. Sobre ello, no será Joselu el elegido para el ataque en el once tipo, sino que la posición que le correspondía a Benzema, y a la espera de que haya un fichaje más en el Madrid, recaerá en Rodrygo Goes, que jugará como referente.

Al suceder eso, la derecha, como ocurrió en la temporada 21/22, será para un Valverde que hará de jugador de banda intercambiable en el costado diestro en fase ofensiva y conseguirá para Carletto el 4-4-2 en defensa. Por ese lado, Brahim Díaz tendrá, como Joselu, que esperar desde el banquillo.

La medular, un vuelco y un señalado

Lógicamente las renovaciones de Kroos y Modric -que salvo sorpresa se quedará- pasan a señalar directamente a Dani Ceballos, el cual se irá al séptimo lugar en la rotación del centro del campo, siendo ahora mismo y precisamente por eso la gran duda en las renovaciones. Sin embargo eso no convierte al germano y al croata en titulares, ni mucho menos. Camavinga y Bellingham empujan a uno de los dos al banquillo a perpetuidad. Jugando el francés de pivote, Kroos o Modric, no los dos, acompañarán en la construcción del Real Madrid al inglés. Tchouameni esperará su momento como recambio de Camavinga.

La defensa, a expensas de que aparezcan las lesiones, cambiará poco, con Ferland Mendy y Dani Carvajal ocupando los extremos y David Alaba y Eder Militao de centrales titulares. Fran García o Nacho Fernández serán, al menos al principio, recursos de banquillo.