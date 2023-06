Florentino y Ancelotti destapan su objetivo oculto: debuta hoy con España, nivel top y ‘low cost’

Tras el título de La Roja en la final de la Nations League, al derrotar a Croacia en los penaltis, los objetivos de España viran con vigor desde hoy hacia una nueva meta, el europeo Sub-21. Debuta el combinado nacional ante Rumanía (20.45, hora española) y entre los elegidos para tratar de llevarse el título continental está un futbolista al que miman mucho Florentino Pérez y Carlo Ancelotti de cara al futuro del Real Madrid, especialmente con vistas a la transición que se viene en la temporada 24/25.

Renovaciones sin cerrar, posibilidad incluso esta temporada

Se está hablando mucho en el seno del club catorce veces campeón de Europa acerca de la opción de que el Madrid fiche un nueve, dorsal que han dejado libre la entidad de Concha Espina pese a haber presentado ayer a Joselu, aunque hay otro asunto de rotunda actualidad en el club que nada tiene que ver con la faceta de goleador y que podría enrocar perfectamente con el futuro a corto plazo del futbolista de La Rojita del que hablamos, un Antonio Blanco que sigue en mente del Madrid para el futuro inmediato.

Así las cosas, si Dani Ceballos, Toni Kroos o Luka Modric, sobre todo alguno de los dos primeros, no renovaran con el Madrid, los blancos podrían apostar inmediatamente por el canterano como séptimo mediocampista del equipo, lo cual quizá no le colme de minutos, pero sí puede darle a Blanco todas las opciones de cara a la campaña siguiente, la 24/25, donde con toda seguridad ya no estarán Kroos y Modric.

Con Bellingham fichado, además de Aurelian Tchouameni, Eduardo Camavinga y Fede Valverde como fijos, las opciones de Blanco esta temporada pasan por la no renovación de algunos de los tres futbolistas que acaban contrato o, de lo contrario, salir cedido a algún equipo de Primera División, donde su regreso al recién ascendido Deportivo Alavés puede ser un buen movimiento para el Madrid y el jugador. Al respecto, cabe decir que los merengues esperan antes de tomar una decisión sobre su futuro, cerrar su renovación, ya que también acaba contrato en 2024.

Sí, sin duda Antonio Blanco es uno de los focos de atención del Madrid en este europeo, básicamente porque puede ser la respuesta a las marchas de Modric y Kroos dentro de un año.