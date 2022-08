Jubilará a Benzema: Florentino ata su relevo en el Bernabéu, inminente

Al Real Madrid le sigue preocupando mucho el futuro. Qué es lo que pasará cuando Karim Benzema ya no siga en activo va a ser un paso muy complicado de superar para el conjunto blanco y es por eso que ya están poniendo los cimientos para tratar de que esa transición hacia el nuevo ‘9’ que llegue dentro de unos años sea mucho más fácil. Florentino Pérez está a punto de cerrar a un nuevo valor de apenas 17 años que, si todo sale según sus planes, puede llegar a ser el delantero centro que deslumbre en el Santiago Bernabéu dentro de unos años.

Informa el medio de comunicación Relevo que los blancos están muy cerca de cerrar al jovencísimo Iker Bravo. El delantero de apenas 17 años forma parte de las categorías inferiores del Bayer Leverkusen pero para el Real Madrid no ha pasado ni mucho menos desapercibido y quieren estar más rápidos que nadie para cazar el talento antes de que despunte mucho más. Es una operación a medio plazo pero supone además un revés al eterno rival porque Iker Bravo se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona antes de partir rumbo a Alemania en busca de una oportunidad que en Can Barça no se le daba.

Bravo ha llegado a debutar con el primer equipo del Bayer Leverkusen y ha jugado minutos tanto en la Copa de Alemania como en la Bundesliga, pero ahora ha elegido y tiene claro que quiere pasar a formar parte del Real Madrid. El interés de los merengues por hacerse con sus servicios le ha convencido por completo y los clubes ya se encuentran en conversaciones para tratar de formalizar el traspaso del futbolista en las próximas fechas.

Eso sí, el delantero no llegaría para formar parte del primer equipo al menos de forma inmediata sino que los planes del Real Madrid son ir poco a poco con él y tratar de no saltar ningún paso intermedio. De esta forma, el jugador llegaría al Castilla y uno de los grandes atractivos es que jugaría además la Youth League, y así el cuerpo técnico podría ir viendo sus evoluciones de cara a meterle en el futuro en la dinámica del primer equipo. Aún no está cerrado, pero el nuevo Karim Benzema está en camino.