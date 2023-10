Jude Bellingham y el Real Madrid arrollan a Robert Lewandowski y Griezmann: el cambio es radical

Tras una temporada donde Antoine Griezmann se coronó como el mejor jugador de LaLiga y Robert Lewandowski como el máximo goleador, esta nueva campaña está suponiendo un cambio importante en favor de un Real Madrid que ha visto como gracias a la llegada de Jude Bellingham, todo ha ido a mejor, pues el talento inigualable del inglés lo ha convertido en el mejor jugador de este arranque liguero por encima de Griezmann y Lewandowski, tanto en capacidad goleadora como en su intervención en el juego del equipo.

Un talento diferencial sin adaptación

Con el fichaje del inglés, Carlo Ancelotti se enfrentaba a uno de los miedos más recurrentes del mercado de fichajes. El encaje de un jugador inglés en el fútbol español, pues no todos los jugadores de las islas han sido capaces de adaptarse a la realidad de fútbol español. Algo que no ha sucedido con un Bellingham que no entiende de periodos de adaptación.

Tan es así que, en sus primeros siete partidos de liga, el inglés ya suma seis goles y dos asistencias, mientras que en Champions dio la victoria a los suyos con un tanto en el último minuto, al más puro estilo Real Madrid. Y es que lleva el ADN blanco en la sangre.

Afortunadamente para los blancos, la llegada de Bellingham y su inesperada voracidad goleadora ha servido para tapar la baja de un Karim Benzema que dejó falto de gol y de talento a la delantera blanca, donde ahora el único nueve es Joselu.

Lewandowski y Griezmann juegan otra liga

Si bien es cierto que tanto el polaco como el francés son auténticas leyendas del fútbol, no se encuentran en el mismo punto que Bellingham. A sus 35 y 32 años respectivamente, ambos futbolistas ya han dado sus mejores años, mientras que el rendimiento del inglés no hará otra cosa que mejorar. Es por este motivo que, si las cosas no cambian mucho, todo apunta a que la actual cara de LaLiga será un Jude Bellingham que nada más llegar a España ha sido capaz de tomar el control del Real Madrid para superar a Lewandowski y Griezmann en la lucha por ser el mejor jugador de la liga española.