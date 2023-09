Xavi Hernández descubre la amenaza sorpresa de Gavi y Pedri con Sergio Ramos como nuevo aliado culé

Hace semanas que el Barça no se acaba de encontrar a él mismo. El conjunto culé no ha acabado de digerir las sensibles bajas de Pedri y De Jong en la medular, donde, pese a que Gavi ha sido capaz de asumir las tareas del canario, el papel de Frenkie en salida de balón no es igualado por nadie, ni por un Ilkay Gündogan que, aunque transmite una seguridad implacable, no da las conducciones propias del neerlandés para romper las líneas de presión rivales en cuestión de segundos.

Sevilla, desatascado con un aliado sorpresa

El partido no comenzó de cara para el Barça, Xavi vio como sus planes se torcían antes de llegar la primera mitad por culpa de una nueva lesión. En este caso, la de un Raphinha que dijo ‘basta’ en el minuto 37 cuando entró la que sería la gran nota positiva del partido, Fermín López, la nueva joya que apunta a tirar la puerta abajo y a tirarla por encima de todos.

El canterano fue de lo mejor en un partido muy duro para el Barça, que imprimió un altísimo ritmo desde el principio, eso sí, sin encontrar el premio del gol al estrellarse contra Nyland y el travesaño y asumiendo unos riesgos que el Sevilla cerca estuvo de aprovechar, con una acción que Gavi llegó a sacar bajo palos, previamente a una gran parada de Ter Stegen a un remate de Lukebakio. Fue a partir de aquí que el partido cambio, la entrada de Fermín por la lesión de Raphinha dio un vuelco más al choque, donde se sucedieron las ocasiones del canterano que combinando con Lamine Yamal atosigaron contantemente a la defensa de Nervión.

Sin embargo, el destino quiso que el menos esperado se aliara con el Barça. Y es que, en la vuelta de Sergio Ramos al territorio más hostil para él, acabó marcando en propia meta el gol que daría los tres puntos al conjunto blaugrana para devolver, momentáneamente, el liderato a unos culés que, sin la ayuda tan poco esperada del camero, difícilmente hubieran sido capaces de pasar del empate a cero que hasta el minuto 76 reflejaba el marcador.

Así pues, el gran partido de viernes entre Barça y Sevilla dejó dos grandes notas, que Fermín López ha llegado para quedarse pese a quien pese y se siente quién sea, cuidado con Pedri, Gündogan y Gavi, y que Sergio Ramos salvó dos puntos de oro para el Barça, caprichos del destino.