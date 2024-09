Jugador del Madrid se hartó del Balón de Oro; indignado por no ser nominado: Neymar lo defendió

El fútbol internacional pasa ahora a un siguiente nivel tras conocerse a los nominados para la ansiada entrega del Balón de Oro en su edición 2024. Distintos futbolistas del Viejo Continente y Sudamérica fueron seleccionados en este importante certamen que premiará al que mejor destreza tuvo, desde lo personal hasta lo colectivo, aunque hay un detalle en particular. A un delantero le llamó poderosamente la atención no estar en la nómina de los 30 jugadores.

Se trata del atacante del Real Madrid, Rodrygo, quien no se cayó callado ni dejó pasar la situación. A través de sus redes sociales, el joven brasileño compartió un collage de fotos de él con los múltiples momentos de gloria que pasó con el cuadro galáctico. Esto, haciendo referencia de que merecía estar entre los elegidos, generando automáticamente la reacción de la gente y, por supuesto, de los propios hinchas del extremo.

La incomodidad de Rodrygo

El próximo 28 de octubre se celebrará una edición más de la entrega del Balón de Oro a cargo de la prestigiosa revista France Football, de la mano de L’Équipe. Futbolistas como Jude Bellingham o Rodri figuraron en la lista, pero no Rodrygo, quien decidió utilizar sus redes sociales para quejarse. El brasileño subió un conjunto de fotos de él y los títulos que ganó con su club.

Los títulos del brasileño

El nacido en Osasco fue importante y una clara influencia para que las aspiraciones del Real Madrid como institución se hayan concretado. Sin embargo, su nombre no figuró para el Balón de Oro, aunque sus trofeos digan todo lo contrario. En la pasada edición, el de 23 años se hizo con la Champions League, el Mundial de Clubes, LaLiga, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Hasta Neymar lo defendió

Esta noticia causó revuelo, tanto de los hinchas de Rodrygo como los que no son tan fanáticos de él. No obstante, cuando se trata de un compatriota y sobre todo de alguien cercano, allí es cuando aparece Neymar. El delantero de Al Hilal no tardó en responder a la negativa del Balón de Oro de no incluir al del Madrid con la siguiente frase: “Mínimo top 5 en el mundo. Crack”.