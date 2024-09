Julián Álvarez le quitó su lugar; Diego Simeone ya ni lo ve: Atlético Madrid ya le ofrece una salida

Puede decirse que en esta temporada Atlético Madrid está para competir y si se lo propone, conseguir grandes cosas. La confianza renovada de la dirigencia hacia Diego Simeone evidencia que ya hay un patrón de juego y una filosofía que ha distinguido al club desde hace un tiempo. Con las incorporaciones de jugadores como Julián Álvarez o Conor Gallagher, más de uno quedó de lado, el Cholo sabe que esto tarde temprano iba a pasar, pero no exageradamente.

Nombres como los de Thomas Lemar pasaron a ser protagonistas a antagonistas, ni siquiera secundarios porque en el radar de Simeone ya no figura. El mediocampista ofensivo fue la sensación para el técnico argentino, pero esto pasó a un segundo plano, las altas del Aleti opacaron aún más a Lemar y el final está más cerca que nunca. La institución deberá tomar una decisión, tomando en cuenta que ni siquiera sale en lista.

Lemar ya no es importante

Era 2018 cuando Lemar le costó 70 millones de euros al Atlético Madrid, el volante pasaba por un excelente momento y eso lo graficó rápidamente con el primer equipo. Cuando se trata de aporte e influencia positiva, Simeone está ahí para aprovechar esas condiciones. Ahora, todo parece haber dado un giro radical, pues Lemar hoy en día pertenece al club, pero ya no para el coach gaucho.

Simeone confiaba en él

Apenas con 28 años y con mucho por dar, a Lemar no le queda otra alternativa que buscar un equipo en el que pueda demostrar de lo que es capaz. Sus 178 partidos y 10 goles no bastaron para que en este curso Simeone le ofrezca un trabajo al menos de relevo desde el banco. Así como el caso del francés, seguramente con el paso de los partidos haya menos presencia de otros jugadores.

Se quedó sin espacio

Con un plantel de calidad y a la vez largo, Lemar ya no tiene posibilidades de jugar, pues no disputa un encuentro desde hace un año por lo menos. Ha estado fuera de las convocatorias, pues solo recuerda el 16 de septiembre como su última vez desde que usó la camiseta colchonera. Con Julián Álvarez, Conor Gallagher y otros más, su rol ya no es el de ser imprescindible.