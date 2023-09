Jürgen Klopp, dispuesto a todo por Fede Valverde y Florentino encuentra una inesperada solución

A estas alturas, a nadie, ni Jürgen Klopp, ni el Liverpool, ni siquiera Florentino Pérez, puede ocultar el deseo de la histórica entidad inglesa en general y del técnico germano en particular de llevarse a Fede Valverde, sin embrago esta opción, pese a las informaciones que tratan de dar cabida a una posibilidad, se acerca mucho al imposible. Eso sí, Florentino Pérez sí sitúa una vía, que tampoco es que sea demasiado factible en un corto espacio de tiempo, pero al menos sí es una salida posible.

En verano, incluso antes de que se concretaran los fichajes de la entidad inglesa, el Liverpool ya hizo una tentativa, algo que no es la primera vez que sucede y que, sin embargo, chocaron con un muro; prueba de ellos son las palabras de Neil Jones en Empire of the kop: “No creo que haya ninguna posibilidad de que el Liverpool fiche a Federico Valverde, a menos que suceda algo masivo en términos de que cinco o seis jugadores abandonen el club por 200 millones de libras”. En verdad este asunto, muerto para el Real Madrid y el jugador, ha cobrado relevancia por unas declaraciones del futbolista que hacían mención a un tiempo futuro en el que ya no ‘sirva’ para el Real Madrid. En un día tan hipotético y futuro, el Liverpool estará ahí, que es poco menos que no decir nada.

Pero, ¿de qué forma Klopp puede dirigir a Valverde? Una muy sencilla, al menos para Florentino Pérez, y es que en un futuro no demasiado lejano el técnico alemán del equipo de Anfield termine fichando por el Real Madrid. Esta opción, si bien es remota por el contrato que pesa sobre el míster, lo cierto es que al menos es más factible que lo de Valverde, ya que Carlo Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid en junio casi con toda probabilidad.

Jugador clave

Lejos de lo que pudiera pensarse, la llegada de Bellingham no ha hecho más que fortalecer la idea de contar con Valverde como punta de lanza, ya que el Real Madrid aspira a tener un medio del campo de suma intensidad y despliegue, donde el uruguayo es determinante. Junto a Bellingham, Tchouameni y Camavinga, el sudamericano está diseñado para el desgaste y los excesos físicos.