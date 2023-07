Kane y Lewandoski topan con la obsesión de Florentino: Mbappé marcará la temporada del Real Madrid

Hace ya muchos años que Florentino Pérez está guardándose su órdago. Pese a que anualmente los blancos suelen hacer una operación económicamente importante. Es evidente que siempre lo hacen con una premisa en mente: no cerrarse las puertas ante la posibilidad de fichar a Mbappé. Ante esta situación, hay cierto nerviosismo ante la falta de un delantero centro de garantías, ya que, sin Benzema, los blancos carecerán de un delantero que asegure los goles y del juego que daba el francés, algo que Joselu no puede ofrecer.

Oportunidades únicas perdidas

Ante esta situación, el problema no radica solamente en Joselu, que es un gran delantero suplente para el Real Madrid, sino en que se han dejado escapar muchas oportunidades que el mercado ofrecía de cara a dar el relevo definitivo a Karim Benzema.

En este sentido, el primer nombre que viene a la cabeza es el de Harry Kane. El inglés apunta a tenerlo todo cerrado con el Bayern de Múnich mientras que el Real Madrid decidió no lanzarse a por un fichaje ideal tanto por perfil como por nivel.

Sin embargo, el inglés no es el único caso, los blancos pudieron haberse hecho con Haaland o Lewandowski en el pasado mercado de fichajes. El noruego no se cerraba las puertas del Real Madrid y su fichaje encajaba a la perfección con los tiempos de los blancos, que podrían haber acabado juntando a los tres mejores jugadores de la generación. Por otro lado, Lewandowski también pudo llegar a ser blanco, per la indecisión blanca no solamente lo alejó de Madrid, sino que lo empujó al Barça.

Sin alternativa al nueve

Todo ello ha acabado conllevando que el Real Madrid corra el riesgo de acabar sin un delantero centro o con un fichaje caro y de dudoso nivel. En este sentido, llegar a septiembre con alguien que no sea Mbappé será todo un fracaso, pues con Kane imposible, fichar a Lukaku o Vlahovic podría ser más perjudicial que positivo, dados su coste y su previsible bajo rendimiento.

Así pues, Florentino Pérez ha caído por enésima ocasión en su gran error en los mercados de fichajes, operar siempre con la vista puesta en Kylian Mbappé, un error que lleva arrastrando demasiados años