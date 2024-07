Karim Benzema pasó de Kylian Mbappé: su favorito a ganar el Balón de Oro; ni Rodri ni Bellingham

La competencia por el Balón de Oro tiene para rato y los que ostentan por llevarse el trofeo saben bien que la Copa América y la Eurocopa fueron las últimas vitrinas para demostrar de lo que están hechos. Sin embargo, para Karim Benzema no es del todo cierto esta idea, para el ex Real Madrid no hay discusión sobre quién debe subir a recoger el premio el próximo lunes 28 de octubre en el Teatro de Chatelet, en París. El actual delantero del Al-Ittihad de la Saudi Pro League se olvidó de Kylian Mbappé cuando le consultaron sobre el futbolista que merece llevarse el premio individual esta temporada.

Después de haber compartido camiseta y ganado la Champions League, Benzema optó por confirmar que Vinicius Jr., es el elegido para alzar el Balón de Oro. De trofeos y distinciones el ex Olympique de Lyon es experto, luego de adjudicárselo en 2022 tras ser fundamental y ganarlo todo con el Madrid. Sin embargo, la competencia para la premiación que se viene sigue dando vueltas por los distintos candidatos que existen, aunque el ‘Gato’ se encargó de no titubear y dar a conocer a su favorito.

Benzema con Vinicius

En una entrevista con el diario Marca, Karim Benzema resaltó los atributos que convierten a Vinicius como el candidato idóneo para que se lleve el trofeo que organiza la revista France Football. “Voy a decir Vini porque lo merece por su temporada y no solo por lo que ha hecho este año, es que en la anterior, también estuvo por encima con su fútbol y lo que hace con el balón. Es un chico, un futbolista completo”, comentó el francés.

Premio a la resiliencia

Vinicius viene de jugar una de las Copas América más difícil con Brasil, luego de quedar eliminada. Sin embargo, para Benzema, el ex Flamengo posee un atributo especial como el resolver los partidos y hasta ganarlos por su cuenta única. “Puede ganar un partido el solo, como es lógico con la ayuda de sus compañeros, pero es muy bueno cuando el equipo necesita. Siempre está y aparece, por eso creo que se merece”, mencionó.

Ballon d’Or Ranking, July 2024 - According to Score 90 🏆⭐️



THREAD 🧵(1/4) pic.twitter.com/eY6YZfJ1us — Score 90 (@Score90_) July 22, 2024

Los otros candidatos

Recién el 4 de septiembre se darán a conocer a los candidatos finales por la lucha del Balón de Oro en su edición 2024. Cabe precisar que los organizadores toman en cuenta lo hecho en la temporada, tomando en cuenta la pasada Champions League que ganó Real Madrid. Y tras la culminación de la Copa América y Eurocopa, los posibles candidatos que se perfilan para figurar entre los favoritos son los siguientes: Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y Toni Kroos (Real Madrid).