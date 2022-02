Klopp le complica a Joan Laporta su gran prioridad: ¿robo histórico?

Las sensaciones en el FC Barcelona son completamente diferentes en la actualidad respecto al inicio de campaña, con la llegada de Xavi Hernández suponiendo un cambio importante tanto para el club como con la afición que se ha visto reforzada además con la llegada de los fichajes durante el mercado invernal. El juego ha mejorado notablemente y los culés se acercan al gran objetivo de quedar entre los cuatro primeros para no quedarse fuera de la Champions, aunque otro de los temas de máxima importancia en los despachos del Camp Nou es la renovación de uno de sus grandes pilares, Ronald Araújo. El defensor uruguayo termina contrato en 2023 y ha rechazado la primera tentativa de los de Joan Laporta, factor que ha favorecido a que el Liverpool y el Manchester United enreden con el futuro del central; ofreciéndole una gran subida de salario complicando seriamente el gran objetivo del Barça.

El defensor de 22 años es una pieza fundamental en los planes de futuro de Xavi Hernández, por lo que en Can Barça ni siquiera contemplan ninguna otra vía que no pase por su renovación. Desde hace varias semanas los mensajes de optimismo en la Ciudad Condal, aunque la realidad dista mucho de dicho panorama dado que no se ha producido ningún avance respecto a la renovación del jugador. El propio Ronald Araújo ha reconocido que continuar en el FC Barcelona es su opción principal, aunque en el caso de que los culés no cumplan con sus expectativas económicas se puede abrir la puerta a salir; con Liverpool, United, Real Madrid o City interesados.

Los de Jürgen Klopp aparecen entonces en escena, dado que llevan varios meses siguiendo de cerca la situación del uruguayo y están dispuestos a doblarle el sueldo para convencerlo respecto a su fichaje. El Liverpool podría incluso tantear la posibilidad de firmarlo este mismo verano, siempre y cuando el futbolista haga públicas sus intenciones de no renovar; lo que colocarían al FC Barcelona en una tesitura muy complicada. El técnico germano continúa buscando al compañero perfecto para Virgil Van Dijk, un papel en el que Araújo podría encajar a la perfección.

Por lo tanto, los próximos meses serán claves para terminar de decidir el futuro de Ronald Araújo, con el FC Barcelona tratando de cerrar cuanto antes su renovación y varios grandes de Europa tentando al futbolista con un salario mucho mejor si abandona el Camp Nou. Por el momento, el charrúa continúa esperando la llegada de una nueva propuesta desde las oficinas del club, que en caso de no ser satisfactoria podría abrir la puerta rumbo al Liverpool ya sea en verano o para 2023 a coste cero.