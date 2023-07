Doble e inesperado golpe a Guardiola y Haaland, y ninguno es Bernardo Silva: 2 salidas durísimas

Si nos ceñimos a las dos últimas temporadas del Manchester City, estas dos salidas que se le presentan al equipo inglés, básicamente porque los dos jugadores quieren marcharse, son duros golpes sobre piezas importantes. Sin ir más lejos hablamos del jugador que secó por momentos a uno de los dos jugadores más desequilibrantes del mundo, como es Vinicius Júnior. El otro, por su parte, es uno de los futbolistas más efectivos en el uno contra uno del planeta. Y como decimos, los dos se quieren ir.

Negociaciones en marcha

Tanto Kyle Walker como Riyad Mahrez están en negociaciones con el City para abandonar la disciplina skyblue en este mercado de fichajes veraniego. Ambos tienen contrato en vigor y por tanto tratan de llegar a un acuerdo no solo con el club de destino, sino también con Guardiola y el City; uno que aún no se ha confirmado. Suele decirse que conservar a un jugador a desgana no renta, de modo que las informaciones al respecto de sendos jugadores apuntan más a conseguir un acuerdo beneficioso que a impedir sus respectivas marchas.

Es más, podrían ser inminentes las dos. Walker tiene un acuerdo con el Bayern de Múnich y solo las cifras del traspaso impiden que el City y el Bayern cierren una operación que, entre otras cosas, ha promovido el lateral derecho. El internacional inglés quiere salir, no está a gusto con Guardiola y así se lo ha hecho saber. Con contrato hasta 2024, el City prefiere una resolución favorable para al menos recibir dinero por un jugador que se iría gratis en un año.

El caso de Mahrez es diferente, tiene una oferta de más de 50 millones de euros por temporada de Arabia Saudí y comenta 90 min que se lo ha hecho saber a Guardiola. Al parecer el argelino quiere aceptar la propuesta pero el City espera una compensación acorde a un jugador de primer nivel, que tiene contrato hasta 2025 y para el que no tiene demasiados recambios.

En cualquier caso, ambas salidas del campeón de la Premier League parecen cuestión de tiempo; un duro palo para el equipo de Guardiola y Haaland, qué duda cabe.