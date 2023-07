Arda Güler aterroriza a Brahim y Joselu, pero el Real Madrid sufre por Mbappé y Guardiola lo empeora

Habrá partidos de todas las formas y maneras esta temporada, pero Pep Guardiola y su Manchester City son un espejo que no pocos aficionados del Real Madrid han desempolvado para mirarse en él ante la planificación de la pretemporada actual; no es para menos, es el enemigo a batir. Es verdad que Arda Güler y su explosión casi a neutralizado a Brahim Díaz y Joselu como recursos ofensivos, generando ilusión y esperanza, pero la tranquilidad por el asunto Kylian Mbappé que promulgan desde la casa blanca puede ser fingida. Hay quien piensa ya que no es suficiente con lo que hay.

Pongamos en orden todos estos nombres, que confluyen en el problema del 9. Mencionamos a Guardiola y el City porque tal unión necesitó precisamente de un nueve referencial para dar el salto de calidad que permitiera a los citizens colarse en otra final y, esta vez sí, ganarla. Está claro que pudieron lograrlo antes, pero no es casualidad que lo consiguieran una vez Haaland llegó al equipo: el noruego no solo suma con su juego y sus goles, también su presencia hace crecer a los skyblue; es el peligro intimidante que condiciona al rival. Extrapolando realidades, ¿puede el Madrid sobrevivir toda una temporada sin Benzema o algo parecido?

Es verdad que Joselu es un nueve, un goleador, pero quizá no sea la referencia de clase mundial que exigirá la dilata temporada del Madrid. Y el problema es la alternativa. Sí, Arda Güler maravilla y Brahim puede ayudar, y sí, Vinicius y Rodrygo aportarán goles y peligro, pero la pregunta sigue rondando: ¿puede el Madrid vivir sin un delantero centro de clase mundial toda una larguísima campaña? Y es entonces cuando uno mira al asunto Mbappé, en donde el Madrid no quiere entrar por miedo, a partes iguales, de llevarse otro chasco o estropear lo construido.

Lo cierto es que el dorsal 9 se dejó libre en Chamartín por una razón bien sencilla: se esperaba un fichaje de relumbrón en esa posición y ese posiblemente no vaya a llegar en la forma deseada, que es la del 7 de Bondy. Llegado el caso, el Madrid mira ya al mercado por si a última hora puede hacerse con otro recurso referencial que absorba las dudas. Insistimos, claro, puede que Güler, Brahim y Joselu pueden servir a la causa lo suficiente como para conseguir que entre ellos y Vini y Rodrygo se logren los objetivos, pero hay una sensación de cojera que no se diluye. Por algo se dejó el 9 vacante…