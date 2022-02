Koeman lo vendió por 15 millones y él ahora quiere volver con Xavi

Siempre se ha rumoreado que Ronald Koeman no hacía mucho caso a los suplentes del equipo, que pasaba de ellos, si el neerlandés entendía que no tenías cabida en el equipo los jugadores han asegurado que hacía como si no existías, no te dirigía la palabra. No ha sido uno o dos, si no varios los futbolistas que han podido confirmar estos hechos.

Uno de los futbolistas menos utilizados por el Ronald Koeman durante su etapa en los banquillos del FC. Barcelona fue Junior Firpo. Dos temporadas estuvo el lateral en Can Barça, la primera de ellas a las órdenes de Ernesto Valverde y Quique Setién, donde participo en 17 encuentros en liga y donde pudo anotar 1 gol y dar 1 asistencia, al igual que su única temporada con el neerlandés en el vestuario, solo que con éste solo salto al campo en 7 ocasiones.

Tras esto, el Barça certificó la opción de compra por el lateral derecho del Betis Emerson (que se encontraba en el conjunto andaluz en calidad de cedido con opción de recompra si se ejercitaba antes de finalizar la cesión) y Junior Firpo fue traspasado al Leeds United del hasta ahora Marcelo Bielsa por la cantidad de 15 millones de euros y podría reencontrarse con Ernesto Valverde, posible sustituto del técnico argentino.

En la Premier League ha disputado en lo que lleva de temporada 16 encuentros en los que ha podido dar una asistencia a sus compañeros. En una entrevista en el programa de la televisión inglesa Fever Pitch de DAZN el lateral ha valorado un posible regreso a España y ha comentado lo siguiente:” Me encantaría pasar más tiempo aquí, pero, bueno, al final, la casa siempre tira y me gustaría volver al Betis, obviamente”.

Al ser preguntado por una hipotética llamada del FC.Barcelona el jugador tampoco ha descartado del todo la idea:” Ni le dije al Barça que no la primera vez y sería muy difícil decirle que no a la segunda, obviamente”, señalaba. Así pues, uno de los posibles refuerzos o posibles sustitutos para Jordi Alba podría ser el regreso de Junior Firpo al Camp Nou, él está deseando volver a España, ahora solo falta que el FC. Barcelona le quiera de vuelta.