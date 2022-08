Koundé lo cambia todo con Piqué: decisión inédita que el Barça celebra

Está siendo un verano movidito en Can Barça. Joan Laporta ha cerrado cinco incorporaciones sumamente ilusionantes, además de las renovaciones de Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, pero el mandatario catalán aún tiene una cuenta pendiente: poder inscribir de forma oficial a todos estos futbolistas. La mermada situación económica del club, a pesar de que este elenco de llegadas hace parecer lo contrario, impedirá a Xavi contar con todos ellos, algo que supone un gran motivo de preocupación para la directiva culé.

Y es aquí donde precisamente, residen la importancia de esta noticia ya que, según han revelado fuentes muy cercanas al club, Gerard Piqué podría ser la salvación de Laporta y el técnico de Terrassa. El capitán del Barça, a pesar de que Xavi le dejó muy claro que perderá si titularidad tras la llegada de Jules Koundé a la Ciudad Condal, estaría dispuesto a jugar gratis para que el club pueda contar con todos los fichajes en el primer partido liguero.

El equipo debuta mañana, sábado 13 de agosto, a las 21.00 horas frente al Rayo Vallecano y esta decisión de Piqué podría ser sumamente importante, ya no solo porque los fichajes cerrados recientemente podrían ponerse a disposición de Xavi, sino porque una vez más el central de 35 años demostraría su eterno amor por el club a sabiendas de que su peso en el equipo, hablando en términos deportivos, ya no será el mismo, tal y como afirmó Xavi tras las incorporaciones de Koundé y Christensen, dos centrales que privarán a Piqué de acaparar tanto protagonismo.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas Laporta se ha encomendado a Frenkie de Jong para, con su venta, oxigenar masa salarial de una forma sustancial y permitir la inscripción de los futbolistas mencionados, a los que se suman Lewandowski, Raphinha y Kessié, pero el centrocampista neerlandés no parece estar por la labor de abandonar el Barça a pesar de la presión que está ejerciendo el club sobre él.

Por ende, y como es obvio, esta decisión de Piqué, la cual todavía no se ha hecho oficial, supone algo inédito en la historia del fútbol, ya que hasta la fecha ningún futbolista en la élite ha mostrado predisposición de jugar gratis por el bien de su club. No obstante, tal y como hemos podido conocer en Don Balón, por muy admirable que sea el gesto del capitán, la normativa no permite que un jugador tenga un salario de 0 euros, pero su ficha sí que será rebajada para ayudar al club.