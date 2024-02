Kroos, Rodrygo y Fran García son los únicos que ni boicotean al Real Madrid, ni amargan al míster

El Real Madrid disputará esta noche la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Leipzig y los de Carlo Ancelotti viajan a tierras sajonas con algunas bajas sensibles como son, además de las ya conocidas de Militão, Alaba y Courtois, la de Antonio Rüdiger y Jude Bellingham, dos de los nombres propios de la temporada blanca.

Estos dos futbolistas han sufrido sendos reveses físicos en la última semana, más concretamente el inglés lo hizo en el partido liguero ante el Girona, y de ahí que Ancelotti no pueda contar con ellos para tratar de conseguir un resultado lo más favorable posible de cara a sentenciar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu.

En tal caso, no escondemos que las lesiones están siendo el gran tormento del Real Madrid esta temporada y, habiéndose extendido esta dinámica a la gran parte del vestuario blanco, hoy en Don Balón queremos fijar la mirada sobre los tres futbolistas de la actual plantilla que aún no se han perdido ni un solo partido por no estar en condiciones físicas óptimas.

Toni Kroos

Los 34 años que atesora ya el centrocampista alemán invitaban a pensar que su rendimiento podía caer en picado y que las lesiones tendrían más repercusión en su última campaña en el Real Madrid, pero nada más lejos de la realidad. Kroos está siendo uno de los futbolistas más destacados del curso y Ancelotti lo está aprovechando a la perfección otorgándole un grado de protagonismo mayúsculo en la medular del equipo.

Rodrygo Goes

Más de lo mismo que el alemán. Aunque el brasileño ha generado dudas con su rendimiento, sigue contando con la total confianza de su entrenador y continuará disfrutando de un puesto en el ‘11’ de gala de Ancelotti hasta que una lesión se lo impida, algo poco probable atendiendo a que Rodrygo aún no ha pasado por la enfermería esta temporada.

Fran García

El español es un caso notoriamente diferente ya que el exfutbolista del Rayo Vallecano no está siendo titular indiscutible como sus compañeros, aunque siempre que Ancelotti ha requerido sus servicios ha estado en disposición de ayudar al equipo, sobre todo para cubrir las ausencias derivadas de los percances musculares de Ferland Mendy.