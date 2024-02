Es VIP como Bellingham y Fede Valverde y podría abandonar el Bernabéu para reencontrarse con Zidane

Pocos imaginaban que, ya con 33 años, el nivel de Toni Kroos resultara tan despampanante esta temporada, pero las prestaciones del centrocampista alemán le han permitido gozar de un puesto privilegiado en la medular blanca junto a Fede Valverde y Jude Bellingham, siendo estos tres de los nombres propios actualmente en el Santiago Bernabéu.

Eso sí, aunque Florentino Pérez está barajando seriamente extender el contrato de Kroos una temporada más, una decisión idéntica a la llevada a cabo el año pasado, el futbolista estaría abierto a desestimar esta opción por el bombazo que podría darse próximamente: la Juventus quiere fichar al ‘8’.

Comentan desde Italia que el conjunto bianconero quiere disfrutar del talento de Kroos la próxima temporada a pesar del riesgo que conllevaría la incorporación de un futbolista tan veterano y, aunque el proyecto de la vecchia signora viene generando continuas dudas, hay un gran condicionante por el que Toni Kroos podría ver con buenos ojos este cambio de aires en su carrera: Zinedine Zidane.

Recordemos que el técnico francés logró hacer historia como futbolista de la Juventus y el club pretende situarle como su nuevo director de orquesta independientemente de los éxitos que pueda conseguir Massimiliano Allegri próximamente.

En Turín son conscientes de que las opciones de convencer a Kroos pasan por contratar a Zidane como nuevo entrenador y, siendo esta una vía que el técnico francés ya contempló hace no mucho tiempo atrás, será uno de los culebrones que más darán que hablar en los próximos meses.

Recordemos que Zidane y Kroos, como entrenador y jugador, respectivamente, coincidieron en una de las etapas más exitosas en la historia del Real Madrid y, manteniendo una estrecha relación desde entonces, la posibilidad de reencontrarse en Turín podría ser determinante para frustrar el plan de Florentino Pérez con esa renovación del germano.

No estoy mentalmente preparado para la posible retirada de Toni Kroos, me niego a pensar que este es el último año de Toni Kroos en el Real Madrid, sería un palo muy duro.



No te retires aún @ToniKroos 🙏👏pic.twitter.com/9kUoDmAarV